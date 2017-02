Dopeman visszatér a politikába, indul a nyolcadik kerületi választáson

Visszatér a politikába Pityinger László, azaz Dopeman, és elindul jelöltként a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson, mindezt a rapper egy élő Facebook-videóban jelentette be. A nyolcadik kerület egyik legkeményebb részének, a Magdolna negyednek a fideszes önkormányzati képviselője január 31-ével lemondott mandátumáról, Dopeman az ő helyére kerülne be a józsefvárosi képviselőtestületbe. Az időközi választást április 23-án tartják.

Fotó: Bődey János / Index

Videójában a rapper elmondja, hogy nincs semmiféle infrastruktúrája a kampányhoz és ahhoz sem ért, hogyan kell kopogtatócédulát gyűjteni, de azt reméli, mások majd kisegítik ebben:

Ezúton fölajánlom a nyolcadik kerületben ténykedő összes politikai tényezőnek, hogy támogassák az indulásomat.

Dopeman 1980 és 2004 között élt a nyolcadik kerületben, "itt nőttem ki a betonból", "ahányszor átjövök ezen a városrészen, mindig megdobog a szívem, szóval igazából én itt vagyok otthon", részletezi azt, amiről kábé minden második száma is szól. Szerinte mindenki tudja, melyik oldalon áll, az emberek, a szegények, elesettek oldalán, a nyolcadik kerületben pedig szerinte az összes probléma koncentrálódik, ami az egész országra jellemző. A videójában arról is beszél, hogy esetleg "innen továbblépve" tud majd változtatni az ország dolgain is, vagyis nem csak helyi politikai karrierben gondolkodik.

„Az elmúlt pár évben igencsak aktívan részt vettem a közéletben mint ellenzéki figura, mint megmondóember, civil mozgalmak részeként meg mindenféleképpen. Szembekerültem az Orbán-rezsimmel is, több esetben is. Betiltottak, kitiltottak, cenzúráznak, kerékben forgattak, de én emellett is vállaltam a véleményemet" – mondja Dopeman, akinek legutolsó emlékezetes húzása egy hungarocell Orbán-szobor ledöntése volt, ami után kicsit focizott is a szobor fejével.

A performansz miatt bíróság elé kellett állnia, ahol végül tavaly novemberben jogerősen felmentették bűncselekmény hiányában. Ezen kívül azzal sikerült még a hírekbe bekerülnie, hogy doktori címet akart szerezni a buddhista főiskolán, bejelentette, hogy elkészíti utolsó lemezét és felhagy a rappeléssel, és persze, hogy tavalyelőtt kibékült Ganxta Zolee-val.