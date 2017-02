Szanyi: Szeretem Tarlóst; Tarlós: Szanyi túlságosan is jó hangulatú ember

Az egész azzal kezdődött, hogy Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az OLAF főigazgatóját arra kérte, módosítsa több ponton a 4-es metró beruházása körüli korrupcióról szóló jelentését, mire Tarlós István főpolgármester úgy reagált, Szanyi el sem olvasta a jelentést rendesen.

Mivel két, sajátos stílusáról ismert politikus akaszkodott össze, borítékolni lehetett, hogy jól fogunk szórakozni, és nem is okoztak csalódást. Kommentár nélkül közöljük Szanyi reakcióját és Tarlós viszontválaszát, melyekből többek között az is kiderül, hogy Szanyi szereti Tarlóst, de nem nézi ki belőle, hogy tud rendesen angolul olvasni, míg a főpolgármester a szocialista politikus túlságosan jó hangulatára célozgat.

És a viszontválasz, egy kisebb helyesírási hibával:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának közleménye

Szanyi Tibor az én szememben is kedélyes, olykor túlságosan is jó hangulatú ember, akivel annak idején oldott stílusú humorizálásokat engedtünk meg magunknak a Parlament folyósóján. Így én is tudom róla, hogy valójában egyáltalán nem olyan faragatlan, mint amilyennek mondják. Szeretném megnyugtatni három vonatkozásban is:

1. Magam is szélesebb spektrumú mozgásteret képzelek el a főváros polgármesterének, lehet, hogy nem ártana.

2. Azon kevesek közé tartozom, akik tudják, hogy Szanyi Tibor jól beszél angolul. Nyelvi korrepetálásra azonban nem is volt szükségem, hiszen arra és annyira reagáltam, ami és amennyi a magyar nyelven írt tudósításban megjelent. Ez nem a levél teljes tartalma volt, és a szöveg sem pontosan egyezik, de erről egyikünk sem tehet.

3. (Ez a legfontosabb.) Szanyi Tibor sokkal magasabb IQ-val rendelkezik annál, semhogy akár legjobb hangulatában is ne tudná értelmezni az OLAF-jelentésben foglalt megállapítások súlyát, dátumát és időpontok szerinti gyakoriságát. Szerintem azzal kellene foglalkozni, nem "vélemények" szembeállításával. A további, sajtón keresztül történő vitát nem folytatom.