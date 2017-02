Szijjártó megszólalt a vízummutyi ügyében

A moszkvai magyar vízumközpontban történt súlyos visszaélésekről szóló jelentést megküldték a rendőrségnek – mondta szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter újságíróknak. Az MTI tudósításából nem derül ki, hogy mindez mikor történt meg – mindenesetre korábban a minisztérium nem válaszolt érdemben az Index azon kérdésére, hogy tettek-e feljelentést az ügyben. Szijjártó közölte: a jelentés 2013-as, ő pedig 2014 nyara óta dolgozik a minisztériumban. A miniszter szerint amióta a tárca élén áll, nincsenek visszaélések.

Az Index írta meg egy 2013 decemberében íródott külügyes belső vizsgálati dokumentumra hivatkozva, hogy több ezer schengeni vízumot adtak ki a moszkvai magyar nagykövetség konzuli osztályán olyan orosz állampolgároknak, akikről valójában azt se tudták, kicsodák, az oroszok feltüntetett úti célja mindenesetre kamu volt. Egy borászati cég csak 2013 első felében közel négyezer orosznak adott ki így vízumot, de jutott így vízumhoz orosz a Quaestor nevű cég segítségével is. Az ügy kulcsszereplője Kiss Szilárd egykori agrárattasé, akinek ebben az időszakban a felcsúti polgármesterrel, Mészáros Lőrinccel is közös cége volt. A konzulokat fenyegetéssel, nyomásgyakorlással bírták rá a törvénytelenségekre – derül ki a dokumentumból.

A jelentés létezéséről már 2015-ben tudni lehetett (mi is írtunk róla), de annak tartalmáról nem, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ugyanis nem akarta nyilvánosságra hozni. Csakhogy időközben az LMP-s Szél Bernadett kiperelte azt a tárcától, így nekünk is sikerült megszerezni a jegyzőkönyvet.

Szijjártó szerdán arról beszélt, hogy soha nem dolgozott együtt Kiss Szilárddal. Ez valóban így volt, ugyanakkor már Szijjártó volt a miniszter, amikor 2014-ben a vízumközpontot egy olyan cégnek szervezték ki, amiben Kiss Szilárd orosz barátnője és a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba is tulajdonos volt. Márpedig Tarsoly is szerepel a vízummutyit feltáró 2013-as belső vizsgálati anyagban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a vízumkiszervezésről még azelőtt döntés született, hogy Szijjártó miniszter lett.