Kunhalmi: 700 olimpiás aláírás hever a konyhámban

A kampány kezdete óta segíti az MSZP a Momentum olimpiás aláírásgyűjtését, mondta az Indexnek Kunhalmi Ágnes, a párt budapesti elnöke. MSZP-s standokat, kitelepüléseket azért nem láttunk viszont Kunhalmi szerint, mert épp a Momentum elnöke jelezte, hogy nem akar MSZP-s standokat. Ennek ellenére is folyik a gyűjtés, neki most 700 ív hever a konyhájában, amit hamarosan lead.

Éppen egy hete maradt a Momentum Mozgalomnak, hogy összegyűjtse és leadja a 138 ezer hiteles aláírást a 2024-es budapesti olimpiáról szóló népszavazás elrendeléséhez. A saját pultjaiknál több mint 100 ezer aláírás gyűlt össze, ehhez jönnek majd még a pártoktól kapott ívek, így 120-130 ezernél tarthatnak összesen – mondta szerdán az Indexnek Fekete-Győr András elnök.

Kérdés azonban, a pártok hány aláírással járulnak majd hozzá ténylegesen a gyűjtéshez. Az LMP 20 ezret, az Együtt 9 ezret ígért, a Párbeszéd nem mondott konkrét számot. Az MSZP a héten a pártirodáit is megnyitotta és aktivistáit buzdította a gyűjtésre, amire Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja kedden úgy reagált: "Jó reggelt. Ideje volt, hogy kapcsoljanak."

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke viszont azt mondta az Indexnek, hogy az akció kezdetet óta gyűjt a párt, nem most szálltak bele a kampányba. "A kerületi pártelnököktől gimis lányokig sokaktól kaptunk jelzést, hogy már le is adtak íveket, de sok idős tagunk is van, aki pár szomszéddal aláíratja, aztán eljuttatja az irodákra" - mondta Kunhalmi, aki szerint sok száz aktivistájuk segít a gyűjtésben.

Miért nem voltak MSZP-s kitelepülések?

Szocialista pultokat, vörös kabátos aktivistákat épp a Momentum kérésére nem látunk az utcákon. "Amikor januárban mozgósítani kezdtünk, a Momentum elnöke azt nyilatkozta, hogy "jobban járunk, ha nincs mellettünk MSZP-s stand". Mi ezt elfogadtuk" - mondta Kunhalmi, aki jelezte a momentumosoknak is: "mi nem játszunk nyilvános sértődést ezen, még ha a támogatóinknak rosszul is esik ilyesmit hallani".

A nyilatkozat ellenére a budapesti elnök szerint a szocialisták tehát gyűjtötték és a momentumos pultoknál leadták az íveket.

Én például a XVIII. kerületben minden héten ott vagyok a Havanna lakótelepen és a Lőrinci piacon. Most olyan 700 aláírás hever a konyhámban, nemsokára le is adom a Nyugatiban.

Egységes, összegyűjtött átadás viszont nem volt és nem lesz. Kunhalmi meglepve olvasta a Momentum nyilatkozatát arról, hogy az MSZP és a Momentum között "nincs semmiféle együttműködés". A budapesti elnök szerint "a kezdet óta több MSZP-s vezető beszélt a Momentum mozgalom vezetőivel, engem az elején keresett a szervezet alelnöke telefonon, azzal kapcsolatban, hogyan állunk az akcióhoz. Én jeleztem, hogy támogatjuk."

A Nyugatiba szervezett januári metrós MSZP-tüntetés előtt is beszélt egy momentumossal, "gondolom, ezért volt ott több pult". Legutóbb pedig a héten egyeztetett a Momentummal arról, hogy pénteken Zuglóban mely területekre mennek kopogtatni, és ne legyen átfedés.

Az MSZP nagyon akarja a népszavazást

Megkérdeztük Kunhalmit, hogy az MSZP mennyire egységes a népszavazás támogatásában. Korábban több MSZP-s polgármester az olimpia mellett szavazott (2015 nyarán a közgyűlésben), és ő maga is úgy nyilatkozott, támogatja az olimpiát.

Kunhalmi szerint a párt egységesen népszavazást akar. A budapesti olimpia rendezése iránt pedig csökkent a lelkesedése: "az olimpia, ha egy nemzet közös ügye tud lenni, és nem a lopás paravánjának használják, lehet lehetőség.

Ugyanakkor mostanra világos, hogy a Fidesz-kormány már most elárulta az olimpia legfontosabb eszméjét: a tisztességes versenyt.

Már az előkészítés alatt milliárdokat lapátolnak ki barátoknak, szomszédoknak a legbornírtabb kampányokra." Hozzátette, hogy "amikor meg kapásból lehazaárulózzák az aláírókat, akkor ott minden van, csak nem nemzeti ügy. Ezért is kell az olimpiáról népszavazás." Kunhalmi bízik abban, hogy összejön a 138 ezer érvényes aláírás.