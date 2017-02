Fütyülés is vár a sorosozásra készülő Orbánra

Szokás szerint a politikai szezon indulásának elején évértékelőt tart Orbán Viktor. A helyszín ezúttal is a Várkert Bazár, ahol délután háromkor kezdődik a program.

Orbán az évértékelőiben ugyan utalni szokott az aktuálpolitikai eseményekre, ám hagyományosan hosszabb távú terveit is ismerteti. És nagyrészt a jövőben teendőkről, céljairól ad átfogó áttekintést. Feltehetően erre számíthatunk most, egy évvel a választások előtt is.

A mostani beszédének két fő vonulata lesz: egy európai uniós és nemzetközi kitekintés, illetve a hazai helyzet elemzése, amelyben Soros György és a bevándorlók támadása kitüntetett szerepet kap - kapta a tippet a Magyar Nemzet a héten.

Brüsszel rossz, Trump jó

Orbán így nyilván most is kritizálni fogja a nyugati világot, Brüsszelt, és üdvözli az eddigi "liberális" világgal szembeforduló történéseket, például Donald Trump amerikai elnök politikáját. A Magyar Nemzet szerint a nemzetközi kitekintés főbb pontjai nagyrészt megegyeznek majd az Orbán Viktor által a Hungarian Review-ban januárban már publikált írással.

Ebben Orbán az Európai Bizottságot támadta, amiért végrehajtó szerepéből "politikacsinálóvá" lett, és a határok megvédése helyett a menekültkvótákat erőltette, erőlteti. Orbán a Hungarian Review-ban megismétli, hogy Donald Trump ígéreteit (a demokráciaexport megszüntetése, a külső határok jobb védelme és a "világ legjobb titkosszolgálatának létrehozása") az EU-nak is meg kellene fogadnia.

Soros rossz, a bevándorlás rossz

A belpolitikai, társadalmi helyzet elemzésénél nyilván a "Magyarország erősödik"-kampány érveit fogja hangoztatni a miniszterelnök, illetve a bevándorlás jelentette "fenyegetéseket" is felsorolja.

A Magyar Nemezt szerint számíthatunk arra is, hogy támadni fogja Soros Györgyöt (fideszes politikusok és a kormányközeli média hónapok óta pörög a témán), illetve a Soros-féle civil szervezeteket is. Érdemes lesz figyelni, elhangzik-e konkrétum a civilek elleni hadjáratról, például megtudunk-e részleteket a tervezett kötelező vagyonnyilatozatról.

2013-ban a 20 éves mestertervét ismertette

A korábbi évértékelőkből kiindulva nem lehet megmondani, milyen lesz Orbán beszédének a hangulata. Ám megnéztük, négy évvel ezelőtt hogy építette fel a beszédét Orbán. Akkor is egy évvel voltunk a választás előtt, így Orbán hasonló helyzetben volt, mint most: hosszú távú jövőképet kellett vázolnia, miközben azért a legfőbb ellenfeleit is támadnia kell.

2013-ban ennek megfelelően egy 20 éves mestertervet ismertetett a miniszterelnök. A következő húsz év céljai között Orbán felsorolta: az ország pénzügyi- és energiafüggésének megszüntetését, a devizaadósok megmentését, valamint azt, hogy mindenki találjon munkát itthon. Tízezer exportáló, tizenöt magyar multi lesz, ötven százalékra csökken az államadósság. Egyetemeinket bevisszük a legjobbak közé, többet költünk majd az innovációra, és visszatérünk a kultúrnemzetek közé. "Világnemzetet építünk, az életszínvonal meghaladja majd az európai átlagot" – sorolta akkor Orbán.

A választásra készülve pedig Bajnai Gordonba és a körvonalazódó baloldali összefogásba szállt bele. "Nem felejtjük el, hogy kik adósították el az országot és kik vettek el el egyhavi nyugdíjat. Együtt tették tönkre az országot." Érdemes lesz figyelni, vajon lesz-e most valamilyen üzenete Vona Gábornak vagy Botka Lászlónak.

Füttyszó várja Orbánt

Orbán persze válogatott közönség előtt mondja el beszédét, a Várkert Bazár közelében azonban tüntetésre készül ellene az Együtt. Azért nem az épület előtt, mert a Bazár környékét lefoglalták a szervezők.

Ki fogjuk fütyülni Orbán pénteki bazári beszédét, akárhogy is próbálnak minket távol tartani

- írta az Együtt a Facebook-oldalán. A szervezők azért foglalták le a területet, hogy Orbán Viktor és a meghívottak szabadon tudjanak közlekedni. Ezt vitatják Juhász Péterék: "Elhiszi bárki is, hogy Orbán Viktornak és sleppjének 5000 négyzetméter kell, hogy szabadon közlekedjen?"

Az Együttet a dolog nem tántorítja el, két helyszínen is sípolni fognak már háromnegyed órával az esemény előtt elkezdik, és a beszéd alatt is tervezik a fütyülést.