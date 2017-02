Orbán: Fekete bárányok voltunk, sikertörténet lettünk

„Most kell szerénynek lenni, mert most van mire" – mondta a jövőre nézve. Azt mondta, nemcsak a holnappal, hanem a holnaputánnal is kell foglalkozni, az a kérdés, mi lesz a magyarokkal tíz-húsz év múlva. Szerinte van összefüggés abban, hogy „képes-e hinni egy nemzet önmaga jövőjében, és hogy hány gyereket akarnak felnevelni". Mint mondta, öregedésnek indult népből is lehet fiatal, csak akarni kell.