Vajon sikerült már fixre megcsinálni a Széll Kálmán téri órát?

Épp jött egy kép egy kedves olvasónktól Facebookon, hogy megint nem működik a Széll Kálmán téri óra (ezúton is köszönjük Józsefnek), amikor befutott a BKK levele is. Előbb nézzük meg, hogy néz ki most az óra, aztán jöjjön a magyarázat!

Mit mond erre a BKK?

"Néhány hétig tesztüzemben működik az új Széll Kálmán téri óra. A keddi bekapcsolás, majd a szerdai szoftverfrissítés óta a pontos időt mutatja, azonban ez a szolgáltatás időszakosan szünetelhet. Vezérlése és az ahhoz kapcsolódó elektronika korábbi meghibásodása miatt az óra néhány hétig nem működött megfelelően, a hibát a gyártó azóta kijavította.

Az elmúlt héten a Széll Kálmán téri óra meghibásodott vezérlését és az ahhoz kapcsolódó elektronikát kijavították, jelenleg az éles tesztüzem zajlik. A köztéri óra jelenleg is a pontos időt mutatja. A tesztüzem, illetve a távoli szoftverfrissítések idején előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás időszakosan szünetel. Az újbóli működőképességet garanciális javítással biztosították, azaz költségeit nem a BKK, hanem a szerződött kivitelező állta, illetve állja."