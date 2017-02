Drog végezhetett egy rabbal egy fővárosi börtönben

Négy elítélt rosszul lett, egyikük életét vesztette kedden egy fővárosi börtönben - írja a Blikk a BVOP tájékoztatása alapján. Az idegenkezűséget kizárta a hatóság, de a vizsgálat még nem zárult le az ügyben. A TV2 úgy tudja, lehetséges, hogy a rabok valamilyen drogot fogyasztottak.

A cellatársak február 7-én lettek rosszul, R. János, a 38 éves, lopás miatt többször elítélt férfi életét az ápolók már nem tudták megmenteni. A többiek nem mutattak ilyen súlyos tüneteket, a Blikk értesülései szerint nem is lett komolyabb bajuk. "A büntetés-végrehajtás vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, mi okozta a férfi halálát, valamint a többi rosszullétet" – tájékoztatta a lapot Orosz Zoltán, a BVOP sajtószóvivője.

"A büntetés-végrehajtás évek óta nagy erőket mozgat meg, hogy megakadályozzák a kábítószer bejutását az intézményekbe, bármilyen úton-módon is kerülnek azok be. Ez azonban sokszor egy szélmalomharc, hiszen a rabokat látogató hozzátartozók leleményessége nem ismer határokat, bármi áron bejuttatják a tiltott szereket", tette hozzá Orosz.

A leggyakoribb, hogy cigarettadohányba keverik a kábítószert, de előfordul olyan is, hogy a levélpapírt itatják át valamilyen droggal. Ez lehet olyan új dizájnerdrog is, ami nincs rajta a tiltólistán, így nehéz kiszűrni, és a hatása is váratlan lehet.