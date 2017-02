Szél Bernadett: Orbán alkalmatlan

Évértékelőt tartottak az LMP társelnökei Budapesten, Szél Bernadett és Hadházy Ákos szerint gyökeresen más irányt kell adni az országnak, mint amerre a rendszerváltás óta haladt.

Az LMP a jövő kormánya

A mintegy száz ember, az LMP vezetői és szimpatizánsai előtt megtartott beszédében az MTI tudósítása szerint Szél Bernadett kijelentette:

Orbán Viktor miniszterelnök alkalmatlan arra, hogy szuverénné tegye Magyarországot.

A társelnök a nap legfontosabb feladatának a magyarországi olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést nevezte. A rendszerváltásig visszatekintve pedig úgy értékelt: sokan érezhetik úgy, hogy hiába ért véget a jogfosztás, nem kaptak megfelelő kárpótlást. Ma már azonban a rendszerváltás utáni évekért is kárpótolni kell, mert túl sokan lettek a vesztesei - mondta.

"Arról volt szó, hogy beleszólhatunk, hogy egy közösséget alkotunk", de az azóta hatalmon lévők ezt csak magukra értették, és amire azt mondták, hogy közös, azt ellopták - jelentette ki.

A választók emiatt elfordultak az öncélúvá vált politikától, az LMP célja ezért az, hogy minél több embert hívjon vissza oda. "Magyarországnak ma idealistákra van szüksége, olyanokra, akik nem fogadják el, hogy a dolgokat nem lehet megváltoztatni". És egy erős mondattal toldotta meg a gondolatot:

az LMP a régi világ ellenzéke, de hisz abban, hogy a jövő kormánya.

Szél Bernadett a legfontosabb feladatok közé sorolta a dolgozói szegénység felszámolását, a hazai vállalkozások megerősítését valamint az oktatás és az egészségügy rendbetételét.

Orbán csendet akar, de nem lesz csend

Hadházy Ákos arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2017-re "csendet akar", ezt szolgálják a propagandájukat ordító médiumok is, amelyek arra készülnek, hogy lejárassanak politikai ellenfeleket, így például őt is. A kormányfő szerinte nem akar olyan újságokat, tévéket, amelyek beszámolnak a lopásokról, az általa kitartott "prostituált sajtó" pedig "idióta sikerpropagandát" harsog.

A politikus ugyanakkor azt üzente:

nem lesz csend, az emberek ugyanis a legsötétebb kommunista időkben is tudták az igazságot.

Pártja sorsfordító választásra készül, ami azonban nem lesz tisztességes, hiszen az ellenzék forrása töredéke a kormányénak, és több százezer külföldön élő magyart zárnak ki a választásból - mondta.

Hadházy Ákos szerint a reménytelenség miatt az emberek és a társadalom is depressziós, és egyre többen látják be: a történelem legnagyobb szinten szervezett kormányzati lopássorozata zajlik. A korrupció azonban nem kivédhetetlen - hangsúlyozta. Úgy folytatta: a béreket is lényegesen jobban lehetne emelni, "csak nem kell hülyeségre költeni a pénzt".