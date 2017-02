Sűrű köd fojtja meg a szerdai napsütést

Számos megyére és a fővárosra is adott ki figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, írja az MTI.



Szerdára virradóan a kevésbé felhős területeken ismét több helyen képződik köd, amely napközben lehet, hogy megritkul vagy feloszlik, ugyanakkor, főleg az ország keleti felén, tartósan ködös körzetek is maradhatnak. Ahol köd lesz, ott hószállingózás és ónos szitálás is kialakulhat.



A sűrű köd miatt szerdára Budapest mellett Pest, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas megyére adtak ki a figyelmeztetést.



A lealacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, a legmagasabb pedig 0 fok körül alakul ott, ahol egész nap marad a borult, ködös idő, viszont a tartósan napos tájakon 5-11 fok közé várható a nappali maximum.