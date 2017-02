Veronai baleset: nem volt póttank a buszban

Czakó Tibor, a Pizolit Személyszállító Kft. ügyvezető igazgatója cáfolta azt a sajtóban megjelent feltételezést, hogy egy illegálisan beszerelt üzemanyagtartály lett volna a Verona mellett januárban balesetet szenvedett autóbuszban. A megjelent hírek szerint az autóbusz elejébe épített póttank repedhetett meg a balesetnél, ami aztán az ütközéskor keletkezett nagy nyomás és hő miatt lobbant lángra.

Czakó Tibor az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: gyári leírások bizonyítják, hogy a busz elejénél, jobb és baloldalon gyárilag felszerelt üzemanyag-tartályok vannak. A képeken mindkét oldalon jól látható a gyári töltőnyílás.

Az ügyvezető a póttank feltételezett robbanásáról azt közölte: a jobb oldali üzemanyagtartályt már az ütközés előtt feltépte a szalagkorlát, és a kidöntött villanyoszlop rövidzárlata lobbantotta be a kiömlő gázolajat. Ezt olyan kép- és videófelvétel is igazolja, amelyet nevét is vállaló szakértő jegyez, szemben egy névtelen szakértő állításával.

Az olaszországi Verona közelében január 20-án éjjel szenvedett balesetet a Pizolit Személyszállító Kft. autóbusza, amelyen többségben fiatalok, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, valamint volt diákok, tanárok, szülők is utaztak. A szerencsétlenségben tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek.