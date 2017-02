Brit tudósok rácsodálkoztak Fekete Györgyre, és megrettentek

Egy éve kezdett szervezni egy konferenciát az MTA Filozófiai Intézete, Művészet, igazság és tudás címmel – írja a Magyar Nemzet. A előadásra neves külföldi előadókat is megnyertek, ám mivel nem állt elég forrás a rendelkezésükre, bevonták partnerként az idén már 10 milliárd forintból gazdálkodó Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) is. Az MMA be is szállt némi pénzzel a vendégek szállás- és kosztköltségébe, valamint rendelkezésre bocsátotta a Vigadó dísztermét. Minden csodásnak látszott, és úgy tűnt, semmi sem állhat többé a művészet, az igazság és a tudás útjába.

Azonban három héttel a rendezvény előtt a szervezők tudomására jutott, hogy néhány magyar filozófus – köztük Kajtár László, a CEU doktorandusza – levélben hívta fel a brit tudósok figyelmét az MMA politikai befolyásoltságára, és Fekete György elnök tevékenységére. A brit filozófusok megrettentek, és lemondták részvételüket. Az ezt követő kemény levélváltásban az MTA Filozófiai Intézetének posztdoktori kutatója, Zuh Deodáth rákérdezett, miért visszakoztak, a britek pedig azt mondták, semmilyen formában nem kívánnak megjelenni olyan rendezvényen, amihez az MMA-nak bármilyen formában köze van, és

amely az európai szélsőjobbos mozgalmak legitimációját szolgálja.

A kínos esettel kapcsolatban Hörcher Ferenc, az MTA Filozófiai Intézetének vezetője igyekezett eloszlatni az igazságra és tudásra vetülő vádakat, szerinte nem helyes

az itthoni politikai konfliktusokról nem egyeztetni előre,

azokat csak úgy külföldre kivinni,

ezzel hazai tudományos vagy művészeti eseményeket veszélyeztetni.

Hörcher felhívta a figyelmet:

Az eset felveti annak kérdését, ki és hogyan kritizálhat, és avatkozhat be egy rendezvény létrejöttébe.

Még egyszer a konferencia címe: Művészet, igazság és tudás.