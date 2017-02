Egymilliárd forintért fejleszti a ferihegyi repteret egy cég

A cég a legmodernebb, a kiszolgáláshoz szükséges eszközöket szerezte be saját forrásból, és 150 új munkahelyet hoz létre a repülőtéren – írja az MTI. A beszerzés több lépcsőben május végéig fejeződik be, a BUDPORT egyebek közt utaslépcsőket, csomagszállító járműveket, repülőgép-mozgató berendezéseket vásárolt. Hangsúlyozták: minden szükséges tárgyi és személyi feltétel rendelkezésre áll majd minden típusú járat, akár óriásgépek kiszolgálásához is.

A száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás 2015 végén szerezte meg a teljes körű földi kiszolgálási engedélyt, jelenleg több mint 100 szakembert foglalkoztat. A nyilvános cégadatok szerint a társaság a legutóbbi lezárt pénzügyi évben, 2015-ben 1,357 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 1,045 milliárd forint után. Mérleg szerinti eredménye 232 millió forintra nőtt az előző évi 227 millióról.

Jelenleg négy társaság végzi a járatok földi kiszolgálását a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a több nemzetközi repülőtéren szolgáltatást nyújtó török Celebi és a Menzies, az egykor a Malév gépeit kiszolgáló, állami tulajdonban lévő Malév Ground Handling és a BUDPORT.