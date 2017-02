Lázár: Botrány, hogy az osztrákoknak jobb jár, mint a magyaroknak

Konzultációt indít a kormány a veronai buszbaleset után szükséges változtatásokról.

A kormány benyújtotta az idegenrendészeti őrizet bevezetéséről szóló javaslatát, amelynek lényege, hogy "egyetlen bevándorló sem fog szabadon mozogni" az országban.

30 százalékos béremelés lesz az állami vállalatok dolgozóinál.

"Komoly kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel" a jelentés arról, hogy kereskedelmi vállalatok Magyarországra rosszabb minőségű termékeket szállítanak, mint Ausztriába.

A négyes metrós korrupcióra bukkanó OLAF-jelentés hivatalos magyar verzióját még nem kapta meg a kormány, innentől lesz 60 nap tételesen reagálni.

Konzultáció lesz a veronai buszbaleset miatt

A kormány szerdán meghallgatta Balog Zoltán beszámolóját a veronai buszbalesetről, illetve arról, hogy milyen utólagos intézkedéseket szükséges tenni - kezdte ezzel Lázár János a csütörtöki kormányinfót. Orbán arra kérte a minisztert, hogy "szervezzen egy konzultációt" erről, vagyis pedagógusokat, szülőket fognak megkérdezni, milyen változtatásokra lenne szükség.

Lehet-e éjszaka buszoztatni? Milyen egészségügyi elvárásoknak kell megfelelniük a sofőröknek? Milyen műszaki állapotú buszokkal lehet utaztatni? Ilyen szempontokat sorolt fel Lázár., a válaszok alapján módosítja a szabályokat majd a kormány. A téma megosztotta a kormánytagokat is, árulta el Lázár, de nem tudtuk meg, min volt vita pontosan. Palkovics László oktatási államtitkár is készít egy tervezetet az osztálykirándulásokkal kapcsolatban.

Orbánt nem szorongatták meg a fideszesek!

A most zajló visegrádi Fidesz-frakcióülésről annyit mondott Lázár, hogy Orbán Viktor szerdán egy általános politikai helyzetértékelést adott, ennek vonala követte az évértékelőét. A fideszes képviselők az ülésen "mérsékelten voltak kritikusak" - mondta mosolyogva Lázár. "Igazán kellemetlen és nehéz kérdések nem hangoztak el." A miniszterelnök arról tájékoztatta a frakciót, hogy öt fontos kérdés van előttünk. Ezt már az évértékelőben is kifejtette Orbán.

Ebben az öt témában indul a nemzeti konzultáció, nincs még konkrét dátum, mikor kezdődik majd, de meghatározza a következő időszak témáját, jegyezte meg Lázár.

Orbán a rezsicsökkentéssel és az adókivetés jogával kapcsolatos küzdelmekről is beszélt, illetve hogy a kormány már készül a 2018-as költségvetés megalkotására.

A határon kell várakozniuk a menekülteknek

A migrációs blokkban Lázár arról beszél, hogy a kormány beadta a törvényjavaslatát az idegenrendészeti őrizet intézményének visszaállításáról. Arról van szó, hogy azok a migránsok, akik menekültkérelmet adnak be a határon, azoknak a határon kell maradnia a kérelem elbírálásáig, míg az illegális belépőket őrizetbe veszik és visszakísérik.

Egyetlen bevándorló sem fog szabadon mozogni Magyarországon

A dolog lényege, hogy bárhol az országban feltartóztathatják és őrizetbe vehetik a bevándorlókat, és visszavihetik a határra. Csak az léphet be Magyarország területére, akinek erre a magyar állam engedélyt ad, ebbe nem szólhat bele senki más, mondta Lázár.

A miniszter ezután részletesen beszélt arról, hogy a magyar közbiztonságra érdemi veszélyt jelent a bevándorlás. Pedig 2010 óta csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon. Ebben szerinte több tényező is szerepet játszott: az új büntető törvénykönyv, a rendvédelmi dolgozók béremelése, illetve az, hogy többen dolgoznak.

Botrány, hogy az osztrákoknak jobb jár, mint a magyaroknak

Lázár megdöbbenve olvasta, hogy a multik eltérő minőségű élelmiszereket hoznak Ausztriába és Magyarországra, és jobb minőségben hozzák az osztrákoknak, mint a magyaroknak, "hogy az osztrákoknak jobb jár, mint a magyaroknak".

Az elmúlt időszak legnagyobb botránya előtt állunk, "komoly kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel" - mondta Lázár, de konkrétumokat nem mondott. Csak annyit árult el, hogy ha rajta múlik, biztosan változni fog a jogi környezet. Ez az egész szerinte azt a vélelmet erősít, hogy a külföldi multik "élelmiszeripari szemetet" próbálnak eladni a magyaroknak. "Ez megdöbbentő és példátlan!" -háborgott Lázár.

Béremelést kapnak az állami dolgozók

A kormány áttekintette a minimálbér-emeléssel és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos helyzetet. 30 százalékos béremelés lesz az állami vállalatok dolgozóinál - jelentette be Lázár János elmondta, hogy mindez több százmilliárdos kiadást jelent majd. 100 ezer állami munkavállalót érint.

Kérdésre válaszolva azt modnta, "őszintén sajnálja", de nem jár együtt a béremelés a cégek átvilágításával. De reméli, hogy 2018 után majd ez megtörténik.

Még van idő reagálni az OLAF-jelentésre

A négyes metrós OLAF-jelentésről Lázár azt mondta, hogy a hivatalos magyar verziót még nem kapta meg a kormány. Innentől 60 nap lesz, hogy tételesen reagáljon a kormány az abban foglaltakra. Lázár mindenesetre már megtette a feljelentést, ismeretlen tettes ellen már zajlik a nyomozás. A miniszter nem felejtette el elmondani, hogy "az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb botrányáról van szó".

Lázár odamondott a Heti Válasznak

Lázár kapott egy újságírói kérdést a Heti Válasz csütörtöki cikkéről, amely a Károlyi család megsegítéséről szólt. "Mindenkinek megpróbálok segíteni, és vannak ismerőseim és barátaim, amit soha nem is tagadtam" - mondta Lázár, aki Sajnálja, hogy a Heti Válasz letért arról az útról, hogy az üldözött családok védelmére kel.

Paks: az EU húzza az időt, károkat okoz

A paksi bővítésről azt mondta, hogy az EU húzza az időt, nem dönt arról, van-e tiltott állami támogatás a beruházásban. Ez a késedelem szerinte károkat okoz a magyar gazdaságnak, és növeli az energiafüggőségünket.

Lázár János azt mondta, emiatt több európai biztossal találkozik majd Brüsszelben. Paks 2 ügyén is megpróbál lendíteni, "a beruházást ugyanakkor újabb támadások érik osztrák és német részről, továbbá az általuk finanszírozott civil és társadalmi szervezetek révén" - vetítette előre.

Lázár szerint Lassan felvetődik, hogy miért diszkriminálják Magyarországot és miért nem hoznak döntést Brüsszelben - jegyezte meg a tárcavezető, aki reményének adott hangot, hogy a késedelem mögött nem nyugat-európai gazdasági érdekek, hanem a "jog és a bürokrácia dzsungele" áll.

Lázár egyszer vállalta a nemzetbiztonsági kockázatot

Lázár János kapott egy kérdést a Kiss Szilárd-ügyről. A miniszter azt mondta, hogy Kiss Szilárd tevékenysége nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, mivel minősített információkhoz nem juthatott hozzá.

A miniszter ugyanakkor megjegyezte, hogy 2014-ig a szabályok szerint mérlegelési joga volt a minisztereknek, hogy kinevezhetnek akkor is valakit, ha az átvilágítás nemzetbiztonsági kockázatot tár fel. Ő maga is kinevezett egyszer valakit a nemzetbiztonsági kockázat jelzése ellenére, valamilyen magánéleti kockázatot említett a miniszter, de nem nevezte meg kiről van szó. Csak annyit mondott, vállalta a felelősséget, most is ugyanígy döntene abban az ügyben.

Útépítés, nolimpiás atrocitások, Pharaon

