Sínen a népszavazás: 266 151 aláírást adott le a Momentum

Lejárt a gyűjtésre rendelkezésre álló 30 napos határidő, a Momentum Mozgalom így péntek délután leadta a Fővárosi Választási Irodán az összes aláírást az olimpiai népszavazás kiírásáért.

A Momentumnak jól sikerült a gyűjtés: 266 151 aláírást adott le hivatalosan.

Ezt a Momentum elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a leadáskor. Azt mondta a gyűjtésről, hogy

a budapesti demokrácia történetének egyik legfelemelőbb időszaka volt.

A most leadott aláírások között biztosan akad érvénytelen, az eddig népszavazási aláírásgyűjtések tapasztalatai alapján az aláírások negyede-ötöde ilyen-olyan okok miatt érvénytelen szokott lenni.

A népszavazás elrendeléséhez 138 526 + 1 érvényes aláírás kell. Így korábban úgy számoltunk, hogy ha 172-184 ezernél több aláírást nyújt be a Momentum, az szinte biztosan a népszavazás kiharcolását jelenti. 266 ezer aláírásnál pedig szinte biztosan kijelenthető, hogy a népszavazást ki kell írni.

Mostantól 45 napja van a Fővárosi Választási Irodának, hogy ellenőrizze az aláírásokat. Hogy mikor lesz ezután népszavazás? Nehéz megmondani, ugyanis a választási szervek hatékonyságától, a bíróság gyorsaságától és főleg a Fidesz politikai akaratától függ. Ebben a cikkünkben levezettük, hogy nyár közepe a reális időpont, de az is előfordulhat, hogy ősszel, a NOB döntése utánra írják ki a referendumot. Itt olvashatja a részletes levezetést.

A Momentum december végén nyújtotta be a kérdést, és január közepén kezdte el gyűjteni az aláírásokat. Ebben a baloldali pártok is segítették őket. Az LMP 33 746 aláírást adott le, az Együtt 10 487, a Párbeszéd 10 ezer aláírást adott át.

Az MSZP nyilvános átadást nem tartott: Szanyi Tibor magánakciója 170 aláírást tartalmazott és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök azt mondta, az MSZP-sek egyenként adják oda a gyűjtött aláírásokat, az ő konyhaasztalán épp 700 aláírás volt, amikor nyilatkozott.

Fotó: Huszti István

Országosan is nehéz ennyit gyűjteni

A 266 ezer budapesti aláírás hatalmas teljesítmény, országos népszavazásokra is nehéz 200 ezret összegyűjteni.

A momentumosok ennyi aláírást gyűjtöttek, alig fértek el a csomagtartóban az ívek.

Gyávaság lenne visszavonni

Tarlós István péntek délelőtt úgy nyilatkozott, hogy ha tényleg lesz népszavazás, vagy összegyűlik elég aláírás, akkor személy szerint elgondolkodik, nem kéne-e visszavonni a pályázatot. Fekete-Győr András azt mondta az aláírások leadásakor: „Gyávaság és árulás lenne, ha ezt visszavonnák." A Momentum szerint nem szabad az emberek kezéből kicsavarnia döntés jogát, a budapestiek ugyanis kinyilvánították, hogy népszavazást akarnak.

Fekete-Győr a Jobbiknak is üzent, szerinte ideje lenne, hogy a Jobbik is átgondolja az álláspontját, és beálljon az olimpia ellenzői közé. A Momentum elnöke szerint a Jobbik sok támogatója is aláírta a népszavazási íveket.

Fekete-Győr azt is mondta, hogy a következő hetekben országjárásra indulnak. Az összes megyeszékhelyre el fognak menni a momentumosok, mert a helyi ügyekre is koncentrálni akarnak.