Tarlós szerint megvan az elegendő számú aláírás, ha már ennyit leadtak

Tarlós István főpolgármesternek pénteken este sűrű programja volt, előbb két órán keresztül Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetett a Parlamentben lényegében az olimpiai népszavazásról, majd az M1-en beszélt a fejleményekről.

Napközben Tarlós István a hírekből tájékozódott, és számára úgy tűnt, a Fidesz és a kormány gyorsan kihátrál az olimpiai pályázat mögül a népszavazás realitása miatt, és első reakcióként mondta csak, hogy ha így lesz, és ráhagyják a döntést, ő kezdeményezni fogja, hogy Budapest vonja vissza a 2024-es olimpiai pályázatát. Az M1-en tompította kijelentését miután este Orbán Viktor a személyes megbeszélésükön "cáfolta, hogy a csütörtök esti Fidesz-frakció-ülésen arra szólította volna fel a fideszeseket, hogy tartózkodjanak és vonuljanak vissza a kezdeményezés mögül", számolt be a megbeszélésről Tarlós.

Tarlós és Orbán abban állapodtak meg, hogy a jövő szerdán és csütörtökön egyeztetnek még és eldöntik milyen "etikai és praktikus" lépéseket lehet tenni.

Az világos, hogy sem Tarlós, sem a kormány nem akar népszavazást, és emiatt most eljött annak is az ideje, hogy a sikeres népszavazási kezdeményezésért elővegyék az ellenzéket is, akik Tarlós szerint korábban szinte 100 százalékban egyetértettek a pályázattal a parlamentben és a fővárosban is, de most "hamis szavak hallhatóak a részükről".

Bár este már nem mondta ki, hogy Budapest visszalép a pályázattól, de nem "zárta ki, hogy a kormány, a MOB és a főváros is visszalépjen".

A főpolgármester úgy látja, hogy ha a momentumosok akár visszalép Budapest, akár nem, és "csakazértis" népszavazást akarnak, akkor annak nem az olimpia, hanem más okai lehetnek.

Valami, amit nem mondanak meg".

Azt is mondta, hogy szerinte megvan az elegendő számú hiteles aláírás, "ha már ilyen sok összejött". A 266 ezer aláíróra azt mondta, ez "egy nagyon magas szám".

"Az biztos, hogy Párizsban és Los Angelesben pezsgős vacsorával ünnepelnek amiatt, ami itt történt" - fejtegette a főpolgármester, aki azt mondta, hogy a beígért fejlesztések zömét akkor is meg kell valósítani, ha nem lesz olimpia és ő erősen fog küzdeni a budapesti projektekért.