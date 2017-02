Vegyszeres hordókat ástak el Gyömrőnél?

Hatósági eljárást indított a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Gyömrő külterületén elásott veszélyes hulladékok ügyében. A hatósághoz arról érkezett közérdekű bejelentés, hogy vegyszeres hordókat áshattak el illegálisan a város külterületén, egy volt szemétbányában - írja a Magyar Idők.

A környéken élők szerint a Greenpeace részéről közérdekű bejelentés érkezett a hatósághoz, hogy az egykori Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat (PEVDI) területéről veszélyes hulladékkal teli hordókat szállíthattak Gyömrő egykori szemétbányájához, és ott elföldelték azokat.

A helyiek szerint 150 hordót tüntethettek el így egy vállalkozó segítségével.

A terület néhány méterre található az Árvácskák Kutyaotthontól, vagy a Farkasdi, az Annahegyi és az Eperfasor utcák lakóépületeitől. Ha itt vegyszereket ástak el, veszélyeztethetik az ott élők egészségét. Az önkormányzat ráadásul napelem parkot akar létesíteni a volt lerakó helyén, ezért a gyömrőiek körében már az a szóbeszéd járja, hogy így akarják végleg megakadályozni az illegálisan eltüntetett hordók felkutatását.

Az önkormányzat tulajdonában lévő területet valóban bérbe is adták egy vállalkozónak napelem erőmű létesítéséhez, bár az építkezés még nem kezdődött meg, mert a beruházást tervező vállalkozó azt kérte, hogy egy másik cége végezhesse el a munkát.

A PEVDI telephelyéről és a környékéről hivatalosan ezer tonnányi veszélyes és nem veszélyes hulladékot szállítottak már el lerakókba. A zöldek szerint azonban az ingatlan még most is szennyezett. Ezt igazolta a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya is, ami a PEVDI jelenlegi tulajdonosát, a Revdex Kft.-t újabb teljes tényfeltárásra és kármentesítésre kötelezte. Információink szerint a PEVDI gyártelep jelenlegi tulajdonosa, a Revdex Kft. nem lehetett teljesen ismeretlen Gyenes Levente, a település volt polgármestere előtt, akinek egy adócsalási és okirat-hamisítási ügyben született, elmarasztaló ítélet miatt le kellett mondania hivataláról - írja a Magyar Idők cikke.