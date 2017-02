A Fidesz visszahívja a Sándor Márián gúnyolódó képviselőt

A Hír TV értesülése szerint a salgótarjáni Fidesz kezdeményezi Kakuk Zoltán visszahívását a helyi népjóléti bizottságból, amiért a fekete ruhás nővér öngyilkossági kísérletén gúnyolódott. Telefonon értük el Kakuk Zoltánt, a hírt megerősítette, és hozzátette, rosszul teszi a Fidesz, hogy nekimegy, mert tud ő kampányolni ellenük is.

Ahogy írtuk korábban, Kakuk Zoltán egy szombati Facebook-posztjában azt írta, " Kár, hogy túlélte" Sándor Mária az öngyilkossági kísérletet, majd vasárnap azzal " árnyalta" szavait, hogy nem Sándor Máriát akarta megsérteni, hanem az ő szemében, aki öngyilkosságot követ el, az nem ember. Kakuk a salgótarjáni önkormányzat népjóléti bizottságának a Fidesz által delegált külsős tagja.

Kakuk az Indexnek azt mondta, igaz a hír, tegnap éjszaka Becsó Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő és salgótarjáni Fidesz-elnök kezdeményezte a polgármesternél, hogy szüntessék meg a bizottsági tagságát. A polgármester egyelőre nem hívott össze ezért rendkívüli közgyűlést, így a következő valamikor március végén lesz, akkor szavazhatnak róla.

Én nagyon őszintén megmondom, hogy az országgyűlési képviselő már két hónappal ezelőtt vissza akart hívni, mert a véleményemet elmondtam mindenről

– mondta Kakuk, aki szerint Becsó szólt Turcsány László salgótarjáni fideszes frakcióvezetőnek, hogy kell a hely, hívják vissza Kakukot. Le kellett volna mondania, de ő ezt nem tette meg. Szerinte nem véletlen, hogy azután, hogy elmondta a kritikáit a városvezetéssel szemben,

hogy 23 milliót osztogattak szét, hogy nincs egy cégvezető, aki 500 ezer alatt keresne, miközben sír a város, hogy nincs pénze,

hogy ezután aljas gazember módra hirtelen megjelent a városi Facebook-oldalon a kommentje Sándor Máriával kapcsolatban, és pár órán belül országos botránnyá dagasztották.

De Kakuk ütötte az őt most visszahívó Fideszt is. Szerinte a korábbi 180 fős Fidesz-tagság 30-40-re zsugorodott az utóbbi időben, és a helyi Fidesz-vezetés azt is elfelejti, hogy jön a 2018-as kampány, és ahogy mellette, úgy a Fidesz ellen is tud kampányolni.

Orbán Viktor mellett továbbra is kiállok, támogatom a Fideszt országos szinten, de a választóknak el fogom mondani, hogy a helyi Fideszt, a helyi fideszes országgyűlési képviselőt ne támogassák

– mondta Kakuk.

De, csak hogy visszatérjünk Kakuk eredeti botrányos megnyilvánulásához, amit az öngyilkosokkal szemben fogalmazott meg, álljon itt a legjobb idézet a beszélgetésből: