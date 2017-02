Az ülés elején megemlékeznek négy, a közelmúltban elhunyt volt képviselőről: Torgyán Józsefről (FKGP), Kocsenda Antalról (FKGP), Erkel Tiborról (MIÉP) és Katona Kálmánról (MDF, Fidesz).

Egy fideszes képviselő, Pócs János mentelmi ügyéről is dönteni kell. A jászberényi képviselőt rágalmazásért jelentették fel. Magánvádas büntetőügyben az eddigi gyakorlat alapján a mentelmi bizottság és a parlament nem szokta kiadni egyetlen képviselő mentelmi jogát sem, így feltehetően most sem kell aggódnia Pócsnak, és ezzel el is akad ez a büntetőügy.

De előtte még meghallgatjuk a napirend előtti hozzászólásokat, ezt végig közvetítjük természetesen.