Tarlós az olimpiáról: Nem hagyom, hogy a fővárossal vitessék el a balhét!

Nevetségesnek tartja Tarlós István az olimpiai aláírásokkal kapcsolatban azokat a sajtóhíreket, melyek szerint paktumot kötött volna Orbán Viktorral, és a budapestiek háta mögött alkudozna a főpolgármesteri pozícióról két és fél évvel az önkormányzati választás előtt.

Ilyet nem játszunk, és nem is fogom eltűrni, hogy a fővárossal vitessék el a balhét

- mondta Tarlós a Magyar Nemzetnek az ATV.hu cikkére reagálva. A portál arról számolt be vasárnap, hogy újabb főpolgármesterséget, illetve 2019-es jelölést ajánlott a kormányfő Tarlós Istvánnak cserébe azért, ha együttműködik az olimpia ügyében, és "ha szükségessé válik", javaslatot tesz a pályázat visszavonására.

Az egyértelmű, hogy kellemetlenül érinti a Fideszt, hogy a Momentumnak sikerült 266 ezer aláírást összegyűjtenie az olimpiai népszavazás kiírásáért.

Egyenesen arcátlanság, ahogy az olimpiarendezés ügyében Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője Budapestre, a fővárosi önkormányzatra hárítaná a felelősséget

- közölte a Magyar Nemzettel Tarlós István. Azt mondta, Orbán Viktorral egyeztetett pénteken, és várhatóan szerdán este is tárgyalni fog vele a Fővárosi Közgyűlés tanácskozása után, amelyen megvitatják a kérdést. A főpolgármester szerint szerdán semmiféle döntés nem lesz, de nem is lehet, ezért is megdöbbentő számára a Fidesz-frakcióvezető nyilatkozata. Kósa pénteken és szombaton is azt állította: az olimpia Budapest ügye, az olimpiát városok rendezik, nem kormány, nem parlament.

Tarlós István szerint a fő kérdés, hogy lesz-e népszavazás az ügyben, és akkor kampány is, vagy pedig Magyarország visszalép a pályázattól. "Egy biztos: amíg az ügyben érintettek, különösen a MOB, annak elnöke, Borkai Zsolt nem szólal meg, egy lépést sem teszünk, pláne nem kampányolunk" - mondta Tarlós, aki érdeklődéssel várja többek között Bienerth Gusztávnak, a 2024-es olimpiai pályázat alelnökének a nyilatkozatát is.

Ha Budapest lenne a felelős, miért kellett állami pénzeket költeni minderre, és miért lett kormánybiztosa az olimpiának, vagy miért szavazott a kérdésről – egyébként nagy többséggel – a magyar parlament?

– kérdezte Tarlós István, aki nem csak a fideszeseknek ment neki, hanem az ellenzéknek is.