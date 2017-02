Tarsoly szerint Szijjártó ötlete volt a moszkvai vízumközpont

A Quaestor-ügy mai bírósági tárgyalásán a moszkvai vízumközpontról beszélt Tarsoly Csaba, írja a 444.hu.

Mint megírtuk, több ezer schengeni vízumot adtak ki a moszkvai magyar nagykövetség konzuli osztályán olyan orosz állampolgároknak, akikről valójában azt se tudták, kicsodák, az oroszok feltüntetett úti célja kamu volt. A "visa shoppingban" Kiss Szilárd volt agrárdiplomata cége játszott kulcsszerepet, ezt váltotta 2014-ben a később bebukott Quaestor. Tarsoly ma azt mondta:

Tarsoly szerint ezért hoztak létre egy ablakos központot, ahol 15 eurót kerestek vízumonként. Szijjártóval azt is tervezék, hogy az orosz példa szerint Azerbajdzsánban, Egyiptomban és Fehéroroszországban is létesítenek hasonló központot.

A vízumközpontba 90 milliót invesztáltak volna, és 45 alkalmazottal évi 400 milliós tiszta nyereséget értek volna el.

Egy évvel a Kiss Szilárd-féle Monte Tokaj Kft. elleni belső vizsgálat megszületése után egy magáncégnek, a VisaWorld-Center Szolgáltató Kft.-nek szervezte ki a magyar állam a vízumkiadást. A moszkvai központot 2014 novemberében adta át ünnepélyesen Szijjártó Péter. A vízumközpont kiszervezéséről ugyanakkor még azelőtt döntés született, hogy Szijjártó lett a miniszter. Az átadón jelen volt a VisaWorld-Center akkori többségi tulajdonosa, a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba, valamint Jelena Cvetkova, a vízumközpont akkori társtulajdonosa és vezetője. Aki egyben Kiss Szilárd cégtársa, barátnője.

Szijjártó Péter miniszteri időszaka alatt nincsenek visszaélések a vízumokkal kapcsolatban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményében közölte, hogy a vízumkiadási szabálytalanságok 2013 előtt, nem pedig a később létrehozott vízumközpontban történtek. A vízumközpont létrehozásáról Szijjártó Péter miniszteri időszakát megelőzően született kormánydöntés. A vízum megadásáról nem a vízumközpontban születik döntés, erről mindig a nagykövetség dönt.

A moszkvai kereskedőház nyitásáról a Quaestorral folytatott - végül sikertelen - tárgyalások során szóba került a kormány azon szándéka is, hogy a világ számos pontjához hasonlóan Moszkvában is kiszervezze a vízumigénylések begyüjtését. A Quaestor tulajdonosa közreműködésével alapított cég erre be is nyújtotta pályázatát, a szerződést azonban - immár Szijjártó Péter minisztersége alatt, 2015 márciusában - a KKM felbontotta és nemzetközi pályázatot hirdetett a funkció ellátására. Szijjártó Péter miniszteri időszaka alatt nincsenek visszaélések a vízumokkal kapcsolatban.