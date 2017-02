A Fidesz máris az ellenzékre keni a lefújt olimpiát

Amikor az ellenzék hátba támadta Budapest olimpiai pályázatát, megbontotta ezt az egységet, ezzel minimálisra csökkentve a főváros esélyeit.

- írja az olimpiai pályázat visszavonására reagáló közleményében a Fidesz parlamenti frakciója. A már pár nap alatt is unásig hajtogatott kormányzati kommunikációs panelt hozva a közlemény azt írja, hogy az ellenzék többször is hazudott mindenkinek az olimpiarendezés ügyében, mert először a parlamentben és a fővárosi közgyűlésben is megszavazták a szükséges jogszabályokat, ezzel hozzájárultak a "nemzeti konszenzus kialakításához", hogy aztán elárulja az olimpia ügyét.

"Az ellenzék nyilvánvaló célja, hogy akár árulása révén is egy súlyos nemzetközi presztízsveszteségbe hajszolja bele a fővárost és az országot. Miután a politikai konszenzust az ellenzék felrúgta, ezzel a pályázat esélyeit minimálisra csökkentette." A kormány és a főváros viszont felelős döntést hozott a pályázat visszavonásával, mert ezzel megakadályozta ezt a bizonyos presztízsveszteséget.

A kormány határozatot is hozott az ellenzék felelősségéről. Szerda este jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, amelyben a kormány szó szerint ezt írta a visszavonás indokaként, hogy "az egyetértés felbomlásáért a felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki pártokat terheli".

A kormánypárt mellett a Civil Összefogás Fórum is az aláírásgyűjtőket hibáztatja a pályázat visszavonása miatt. A parlamenti ellenzék helyett viszont a CÖF a Momentum Mozgalmat gyalázza, amely ifj. Lomnici Zoltán szerint

a saját politikai pecsenyéjét sütögeti, és ezért hajlandó volt feláldozni a budapesti olimpia ügyét is.

A CÖF szóvivője azt írta, a Momentum Mozgalom valójában nem a kormányzattal, hanem a magyar emberekkel, illetve "a mozgalom által lenézett vidék magyarságával" áll szemben. "Akciójukkal lerombolták az eddig meglévő egyetértést, és tönkretették a pályázat esélyeit. Alattomos eljárásukkal elvették a jövőnk egy szeletét, megakadályoztak egy nemes kezdeményezést" - írja ifj. Lomnici.

A Momentum Mozgalom aláírásgyűjtését támogató pártok szerint viszont Magyarország és a magyar emberek is győztek az olimpiai pályázat visszavonásával. A Lehet Más a Politika közleménye szerint a párt már a pályázati folyamat kezdetén rossz ötletnek tartotta a Budapesti olimpiát, ezért nem is támogatták azt a Fővárosi Közgyűlésben.

Az LMP szerint a pályázat visszavonásával sokat nyert az ország, mert így azt a pénzt, ami az olimpiai felkészülésre ment volna el, az egészségügyre, az oktatásra, a bérekre és a vidék felzárkóztatására lehet költeni. Ugyanakkor a párt szerint elfogadhatatlan, hogy a Fidesz semmibe vette az emberek véleményét, és 266 ezer ember egybehangzó akarata ellenére sem hajlandó kiírni a népszavazást.

Ezzel sokadszorra bebizonyosodott, hogy a kormánypárt kizárólag saját kampányeszközeként tekint a népszavazásra.

Juhász Péter, az Együtt párt elnöke a hírre reagálva azt írta, hogy a magyar emberek győzelme az olimpiai pályázat visszavonása, mert "az Orbán-kormányt ismerve, az erre költött milliárdok óriási része fideszes haverok, strómanok zsebében kötött volna ki." A pártelnök szerint az, hogy a népszavazást megelőzően vonják vissza a pályázatot, azt bizonyítja, hogy a Fidesz-kormány és a Főváros vezetői minden meggyőződés nélkül költöttek tízmilliárdokat a pályázatra és telkek vásárlására.