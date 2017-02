Felújítják a biztonsági őrt magával ragadó kompot

Három hétig is eltarthat a tiszacsegei komp javítása, de ha minden jól megy, tavasszal már újra járhat, hogy a környékbelieknek ne kelljen száz kilométert kerülniük a legközelebbi híd felé – derül ki a Dehir videójából.

Múlt hétfőn mi is megírtuk, hogy a kompot berántotta a partról és magával sodorta a jeges ár, de úgy, hogy Jani, az éjjeliőr is rajta maradt, akit honvédségi helikopterrel kellett kimenteni. Az akciót az ATV kamerája meg is örökítette:

A Tiszacsege és Ároktő között közlekedő kompot az ár 500 méteren át sodorta, mire megrekedt a jégtáblák között, de később kiszabadult, és még tovább vándorolt lefelé a Tiszán, hogy aztán Tiszaderzsnél az iszapos nádasban akadjon újra fent, 50 kilométerre az eredeti helyétől.

Hollywood nem csapott le a sztorira, pedig óriási lehetőség van benne, elég erre a trailerre nézni:

A kompot csörlővel vontatták partra, hogy alaposabban megvizsgálják. A jég összetörte a gépházat és a fedélzetet, de úgy tűnik, a komptestben nem okozott nagyobb kárt. A helyreállítás az önkormányzat szerint 10-15 millióba forintba kerül majd, de számítanak a kormány segítségére is.