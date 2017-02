Fürjes Balázs: Bakker, ezt tényleg megnyerhettük volna

Fürjes Balázs olimpiai kormánybiztos és Fekete Győr András éppen a Budapesti Corvinus Egyetem egyik nagyelőadójában vitatkoztak arról, hogy kell-e Budapestnek olimpia, vagy sem, amikor megtudták, hogy a Orbán Viktor, Tarlós István és Borkai Zsolt úgy döntöttek, visszavonják Budapest pályázatát. A hírt a moderátor, Gundel-Takács Gábör olvasta be a telefonjáról.

Érdekes dolgok történhetnek még Franciaországban és Amerikában is. A legnagyobb félelmem az az, hogy ott állunk majd szeptemberben, már kívülről nézve az eseményeket, és azt fogjuk látni, hogy bakker, ezt megnyerhettük volna.

- így kommentálta a hírt a kormánybiztos, aki azt is mondta sejtette, hogy szükségszerűen ezt a döntést fogja hozni a miniszterelnök, a főpolgármester és a MOB elnöke. Hogy pontosan mire gondolt, mi történhet a többi pályázónál, ami akkora előny lett volna a budapesti pályázatnak, azt sajnos nem fejtette ki.

Fürjes arról beszélt, hogy szinte kézzelfogható közelségben volt a Magyarországi olimpia, majd belekezdett a már kicsit unalmassá váló kormányzati kommunikációba, amit viszont vélhetően egy ideig még fogunk hallgatni, arról, hogy mekkora egység volt a Budapesti olimpiai pályázat mögött. A kormánybiztos szerint kisebbek és szegényebbek is vagyunk Párizsnál ás Los Angelesnél, de nagy előnyünk volt az egység, ami 2015 nyarán még megvolt.

Fekete Győr András ugyanezen a fórumon azt mondta, hogy szerinte ezzel a kormány átverte azokat az embereket, akik hittek az olimpiában és szerettek volna erről népszavazást, tartani. A Momentum Mozgalom képviselője szerint sokat adhatott volna a magyar demokráciának, ha megtartják a népszavazást. Arról is beszélt, hogy máshol is tartottak már népszavazást olimpiáról, például Vancuverben 2003-ban, ahol végül az olimpiai pályázat támogatói nyertek. A népszavazás ténye pedig nem rontotta a város esélyeit, és meg is kapta a a 2010-es téli olimpia rendezési jogát.