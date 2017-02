Gémesi György pártalapításon töri a fejét

Gémesi György, Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tavaly hirdette meg a Józan ész forradalma nevű mozgalmat. A Magyar Nemzetnek azt mondta: március 15-ére fogalmazzák meg a nemzeti minimum tizenkét pontját. Százezres nagyságrendben érkeztek válaszok, ezeket összesítik most.

Az egykori MDF-es, majd a Gödöllői Lokálpatrióta Klub színeiben induló politikus a további tervekről azt mondta, ezeket is március 15-én hozzák nyilvánosságra. Gémesi szerint jelenleg a választásra jogosultak mintegy 40 százaléka menne csak el szavazni. Ezen belül ma még igen masszív a Fidesz támogatottsága, de nagyon sok a kiábrándult ember. A polgármester szerint körülbelül nyolcszázezer-egymillió politikailag aktív ember lehet, aki szívesen szavazna, de a mostani kínálatból senki sem elfogadható számára. A baloldalnak nincs mondanivalója, ezért is tudta magát stabilizálni a Fidesz.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Az egykori kardvívó 1984-ben nem mehetett el a Los Angeles-i olimpiára, mert Magyarország is bojkottálta a részvételt. Gémesi azt mondta: Budapesten csak a pályázás lehetősége merült fel, olimpia pedig 2024-ben is nyilván lesz valahol, amelyen a magyar sportolók is megmérethetik magukat, de elismerte, hogy egy hazai olimpián sportolóként részt venni fantasztikus, egyszeri, soha vissza nem térő lehetőség lett volna a mostani versenyzőknek. Gémesi szerint ugyanakkor maguknak a szervezőknek kellett volna jóval korábban kezdeményezni a népszavazást. Ő azonban a referendumon igennel szavazott volna, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagjaként támogatta a pályázat leadását, ez után pedig szerinte nem lett volna tisztességes ellene fellépni.

A Momentum Mozgalomról azt mondta: szereti az ilyen fiatalokat, és bízik abban, hogy nem egy új Fidesz növi ki magát belőlük. A Fidesz is ígéretes, lendületes, szókimondó pártként indult. Ma egy egyéni érdekek által vezérelt, az értékektől elszakadt, radikalizmusra is hajlamos tömörülést látunk a helyén.