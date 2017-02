Le Monde: A Jobbik próbálja lemosni magáról a szélsőjobbot

A Jobbik próbálja lemosni magáról a szélsőjobb démonizáltságát, és próbál centrista, egyenlőséget és biztonságot hirdető pártként fellépni - írja a Le Monde. A lap újságírója szerint bár Vona Gábor akár centrista politikusnak is tűnhet, és a párt már nem áll be az EU-s kilépés mögé, a Jobbik továbbra is Európa legszélsőségesebb pártjai közé tartozik.

A cikk jól összefoglalja a Jobbik 2013-tól elindult arculatváltását, aminek köszönhetően a legjelentősebb ellenzéki párttá tudtak válni. Idézi Vonát is, aki arról beszél, "szeretné, hogy Magyarországon mindenki jól érezze magát, attól függetlenül, hogy honnan jött". Az író viszont felidézi, hogy a 2003-ban alakult párt a Vona által alapított Magyar Gárdában gyökerezik.

A Jobbik elutasítja a koalíciót a kormánypárttal, arra hivatkozva, hogy az átvette a programja egy jelentős részét, de a lap szerint ez inkább csak egy taktikus álláspont, hiszen a Jobbik, amikor nem tartózkodik a parlamentben, általában támogatja az Orbán-kormány javaslatait, írja a 24. A baloldal szétesése viszont kedvezett a jobbos pártnak, írják.