Kilenc és félmilliárdos blöff volt a nyíregyházi Legoland?

A Privátbankár.hu megkereste a Legoland Discovery Centereket kizárólagosan működtető Merlin Entertainmentet, miután Nyíregyháza polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a városban új Legoland épül. A cég azt válaszolta:

jelenleg nem terveznek Nyíregyházán Legoland Discovery Centert nyitni.

Pedig a hozzájárulásuk nélkül senki nem nyithat semmit, mivel ők a franchise tulajdonosai.

Kovács Ferenc, a város polgármestere múlt héten jelentette be a Facebookon, hogy Európában Berlin, Oberhausen, Isztambul és Manchester után Nyíregyházán nyílik a következő Legoland. "A Magyar Kormány ma megjelent döntésének értelmében, megépítjük Magyarország legkülönlegesebb turisztikai attrakcióját Nyíregyházán 2020-ig. Az ország egyik legjelentősebb beruházása jön létre városunkban 9,5 milliárd forintból! Óriási siker!" - írta akkor.

A Privátbankár most megkérdezte a nyíregyházi önkormányzatot az ellentmondásról. Válaszukban már jóval óvatosabban fogalmaztak: "A Kormány támogatta azt az elképzelését is a városnak, hogy egy egyedülálló a tágabb térségben is nagy vonzásképességű attrakciót hozzon létre így 9,5 milliárdos keretet biztosít arra, hogy komoly tárgyalópartnerként kereshessük meg azt a nemzetközi vállalatcsoportot, amely az építkezéshez és üzemeltetéshez szükséges jogokat birtokolja."

Azaz a kormány valójában csak arra ítélt meg 9,5 milliárd forintot, hogy Nyíregyházának legyen mivel tárgyalóasztalhoz ülnie, például a Merlin Entertainmenttel. Kovács Ferenc pedig már akkor tényként közölte a tárgyalások sikerét, amikor, úgy tűnik, a másik fél talán még nem is tudott az egész elképzelésről, és nem is tervezett hasonló beruházást a városban.