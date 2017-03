Egy békemenetes kórházigazgató felmentésének különös története

Április 1-től összevonják Miskolcon a városi és a BAZ megyei kórházat, így létrehozva egy új szuperkórházat – jelentette be Ónodi-Szűcs Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár. Az új intézményt a városi kórház főigazgatója, Tiba Sándor fogja vezetni, míg Csiba Gábornak, a megyei kórház főigazgatójának Ónodi-Szűcs az MTI beszámolója szerint „országos jelentőségű feladatot szán”.

A sunnyogás minősített esete

A miskolci kórház-átalakítás hírét február 28-án jelentette be az államtitkár, az információ hat nappal korábban eljutott lapunkhoz. Rögtön rákérdeztünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóosztályánál és a BAZ megyei kórháznál, hogy „felfüggesztették-e Csiba Gábor főigazgatót”, amíg a válaszra vártunk, felhívtuk Tiba Sándort, az új pozíció várományosát.

Tőle is azt kérdeztük, hogy hallott-e kollégája felfüggesztéséről, illetve hogy ő fogja-e vezetni április 1-től a borsodi szuperkórházat. Tiba főigazgató sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta az információkat, azt mondta, nem kommentálja az állításokat.

Közben az Emmi sajtóosztályán informálisan azt ígérték, hogy hamarosan kapunk egy „rövid választ a tényállásról”, kilenc napja várjuk ezt. Időközben pontosítottuk a megkeresést, Csiba Gábor felfüggesztése helyett a felmentésére kérdeztünk rá.

Öt email és számtalan telefonos próbálkozás is kevés volt ahhoz, hogy az Emmi sajtóosztálya egy eldöntendő kérdésre kiizzadjon magából egy választ. Pedig mint kiderült, Csiba főigazgatói megbízása április 1-től valóban megszűnik, és nem teljesen problémamentesen, hiszen Ónodi-Szűcs elmondása szerint még azt sem tudják, hova ültessék tovább.

Az is érdekes, hogy a BAZ megyei kórház sajtósa írásban tagadta Csiba felfüggesztését és felmentését is, holott azóta hivatalosan is bejelentették, hogy április 1-től nem ő vezeti a kórházat. Amikor pedig telefonon próbáltuk elérni Csibát, azt mondták a kórházban, hogy most nem elérhető, mert szabadságon van.

Panamai offshore a megyei kórházban

Hogy miért alakítják át ennyire a borsodi egészségügyet, arról csak találgatni lehet. Ónodi-Szűcs szerint így biztonságosabbá válik a betegellátás, a helyi ellenzéki politikusok viszont közleményükben helyi fideszes érdekcsoportok háborújáról beszélnek.

Csiba Gábor mindenesetre távozik a kórház éléről, és bár évtizedek óta a térség egészségügyi ellátásában dolgozik, BAZ megyéből is távozik. Ha hinni lehet az államtitkár szavainak, és országos pozíciót kap, lényegében felfelé fogják buktatni (hiszen a helyi Fideszből kirakták).

Információink szerint Csiba távozásának hátterében egy milliárdos csalás gyanúja állhat. A korábban a miskolci Fideszben és KDNP-ben is politizáló kórházigazgatót évekkel ezelőtt jelentették fel, miután 2007-ben egy panamai hátterű, fával és építőanyagokkal foglalkozó cég jelentős megbízást kapott az észak-magyarországi régió rákbetegeit ellátó kórház onkológiai osztályától.

Az ügy lényege, hogy a kórház és a Medcenter Kft. 2007-ben 2021-ig tartó szerződéseket kötött a megyei kórház onkológiai osztályának fejlesztéséről és bizonyos részeinek üzemeltetéséről. A kétmilliárdos keretösszeg helyett tizenöt év alatt a város valójában a háromszorosát fogja kifizetni a cégnek, amelynek ügyvezetője „másodállásban” tanyagondnok Hosszúpályiban. A projekt kritikusai szerint felmerül, hogy a cég irányítója valójában stróman – írta korábban a Hvg.hu.

A Medcenter Kft. és a kórház ügyében a feljelentés idején a Kórházszövetség is kapott egy paksamétát az állítólag milliárdos károkat okozó korrupciógyanús ügyről, amit úgy tudunk, hogy a felbontatlanul továbbítottak az egészségügyért felelős államtitkárságnak, mondván, „nekik ehhez semmi közük” – mondta az Indexnek a Kórházszövetség egyik akkoriban aktív tagja.

Úgy tudjuk, a feljelentéshez kapcsolódó „dossziét" többször” elküldték Orbán Viktor titkárságához is, azonban arról nincs információ, hogy a miniszterelnök kezdett-e valamit az üggyel, amiben évek óta nyomoz a rendőrség. Az viszont biztos, hogy a Fidesz országos elnökségében dolgozó forrásunk szerint

Csiba egy rendszertől eltolt ember, akit el kellett távolítaniuk a miskolci Fidesz és KDNP környékéről, mert mindig kavarta a szart.

Csiba korábban a kormánypártok színeiben önkormányzati képviselő volt a megyeszékhelyen, az első békemenet idején pedig az első sorban vonult a főszervezőkkel.

A korrupciógyanús történet mellett Csibának volt más kellemetlen ügye is. 2013-ben a miskolci kórházban bekövetkezett tömeges csecsemőhalálok miatt egyszer már felfüggesztették, de miután a vizsgálat úgy találta, hogy nem terheli felelősség, visszakapta a pozícióját.

A BAZ megyei kórház idén először január elején került a hírekbe, amikor a főigazgató levélben tiltotta meg a kórház dolgozóinak az intézménnyel kapcsolatos internetes tartalmak lájkolását és kommentelését. Az intézmény vezetése kilátásba helyezte az alkalmazottaknak, hogy ha nem tartják be a rendelkezést, akkor számolniuk kell a polgári vagy büntetőjogi felelősséggel.

Február elején derült ki, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság úgy ítélte meg: 2016 elején a kórház szülészetén megsértették egy roma nő méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét, amikor szülés közben megalázták.

