Miskolc nem pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre

Miskolc letett arról, hogy pályázzon az Európa Kulturális Fővárosa címre - közölte a város polgármesteri hivatalának szóvivője az MTI-vel. A város vezetése az időközben megjelent Európa Kulturális Fővárosa című pályázat feltételeinek alaposabb ismeretében, a lehetséges előnyök és a várható erőfeszítések nagyságrendjének számbavétele után döntött úgy, hogy Miskolc nem pályázik a címre - közölte a szóvivő.

Kriza Ákos (Fidesz-KDNP) polgármester szavait idézve közölte: Miskolc gazdasági teljesítőképességének "látványos erősödését, az ebből fakadó új lehetőségeinket a dolgozói bérek emelésére" kívánja fordítani a város. Ez év elején több mint hatezer városi dolgozónak, a közszolgáltatásban tevékenykedő munkatársuknak emelték átlagosan 20 százalékkal a bérét, az elkövetkezendő időszakban is a miskolci dolgozók béremelése, a béremelkedések további feltételeinek biztosítása élvez prioritást.

Az MSZP közleményében arról szólt, hogy szavahihetetlennek bizonyultak Kriza Ákosék, hiszen hónapokon keresztül ígérgették, hogy benyújtják a pályázatot. Mint fogalmaztak: "Be is nyújthattuk volna, mert a város alkalmas lenne a feladatra, a városvezetés viszont alkalmatlan, mert még azt a lehetőséget is képtelen megragadni, hogy megteremtse az összefogást Miskolcon. Mert az Európa Kulturális Fővárosa az az ügy, amiben mindenki egységesen kiállt volna a rendezés mellett".

Az Európai Unió határozata alapján 2023-ban egy-egy magyar és brit város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet. Korábban Miskolc mellett Tokaj, Debrecen, Veszprém, Eger, Gödöllő és Győr jelezte, hogy megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet.