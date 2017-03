Trollkodni jöttek, demokráciát kaptak a Fidesz szimpatizánsai Győrben

Egy darabig úgy tűnt csütörtök délután Győrben a Dongó Klubban, hogy fideszes, vagy fideszközeli emberek eljöttek, hogy jól megtrollkodják a Momentum Mozgalom győri rendezvényét, ám végül - bár nem tudom, mi volt a mesterterv - ma ezek az emberek nem csak a nekik odalökött "ezt kell gyűlölni" - adagjukat kapták meg, hanem meghallgatták őket, beszélgettek velük, reagáltak a felvetéseikre. Az eleinte feszült emberek a végén úgy tűntek, rég nem tapasztalt élményekkel mennek ma haza.

Szeged és Komárom után Győrbe látogatott a Momentum országjárása, ami több szempontból is izgalmasnak tűnt. Túl azon, hogy kíváncsiak voltunk, hogy a Komáromig elautókázó, molinózó, szórólapozó aktivisták benzinjét idáig is fizetik-e, másrészt elég pikáns maga a helyszín is. Ennek a városnak a fideszes polgármestere ugyanis Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Ha valahol, hát itt nem tehette meg a Fidesz, hogy hagyja csak úgy flangálni ezt a momentumos társaságot, meg kell nekik mutatni, hogy Mécs Imre fia márpedig nem volt vicces. A szerkesztőségünkhöz korábban eljuttattak egy levelet, amiben egy közeli település fideszes alpolgármester emailje volt a megyei agrárkamarai vezetőnek címezve. Azt kéri, hogy a „vidék gerincét jelentő gazdatársadalom” is jelenjen meg a Momentumot fogadó társaságban.

Felhívtuk ezt a fideszes politikust, hogy megkérdezzük a levélről, hogy valódi-e, vagy valaki a nevében akarja a hangulatot gerjeszteni. Az alpolgármester azt mondta, semmiféle levelet nem írt, sőt, azt sem tudja, mi az a Momentum. Amikor visszakérdeztünk, hogy feltűnt-e, hogy egy csoport összeszedett 260 ezer aláírást, majd a népszavazás kiírása előtt Orbán Viktor úgy döntött, leállítja az összenemzeti ügyet, akkor azt mondta:

Hallottam néhány budapesti buzigyerekről.

Visszakérdeztünk, hogy buzigyerekek-e akkor ők valóban, ezt második nekifutásra végül hülye gyerekekre módosította.

A Momentum rendezvénye ötkor kezdődött, előtte megjelent néhány idősebb férfi és nő, a szokásos tipóval nyomtatott szórólappal, amin idézetek voltak a momentumos Mécs vidékieket lenéző, nagyképű budapestieket kifigurázó írásából. És megjelent 10-12 fiatalabb ember is. Az esemény a szokásos menetrendszerint zajlott: bemutatták a momentum helyi és nem helyi tagjait, akik majd vezetni fogják a külön, 5-6 asztalnál zajló beszélgetéseket a szokásos témákról, majd kezdték volna. Ezt zavarta meg egy idősebb férfi, aki hangosbeszélőt is hozott magával arra az esetre, ha belefojtanák a szót. Mielőtt továbbmenne, nézze meg, mi az úr véleménye Soros Györgyről:

Nem fojtották, feltette hát a számára legfontosabb kérdéseket: milyen pénzből járja a Momentum az országot, mit gondolnak a nyugdíjasokról, mit gondolnak a melegházasságról, és miből vették meg azokat a könyveket, amiket osztogattak az eseményen.

A közönség egy része ugyan szerette volna, ha a hangoskodó úr vagy elmegy, vagy megvárja a beszélgetős részt, ahol ő is elmondhatja érveit, felteheti kérdéseit, de a momentumosok végül válaszoltak a kérdéseire. Legalábbis amikre volt lehetőség, mert többször inkább a vita tűnt fontosabbnak, mint a válasz. A férfinek mellesleg csak annyi dolga lett volna, hogy elolvassa ezt a cikkünket, ahol éppen hasonló kérdésekben fejti ki a Momentum a véleményét.

Azt azonban megtudtuk, az osztogatott könyvet a szerzőtől kapták ajándékba. A hangosbeszélős úrt ez megnyugtathatta, mert miután kivitt egyet a kocsijába, visszajött még egyért.

És ekkor kezdődött az egészen zavarba ejtő jelenet: azok a fiatalok és idősebbek, akik azért jöttek, hogy néhány olimpiás bekiabálással megzavarják az eseményt, a hangos úr eltűnésével csendben leültek egy-egy asztalhoz, ahol aztán vérmérsékletüktől függően belefolytak a beszélgetésekbe. Volt asztal, ahol hangosabban és részletesebben érveltek a Fidesz mellett, volt, ahol a szocikat szidták, de körülbelül negyedóra elteltével kifogástalan minőségű BESZÉLGETÉS zajlott az egész teremben. Ezen a videón bele tud nézni, hogyan nézett ki a hangulat.

Több olyan férfi és nő ül ezeknél az asztaloknál, akik félórával korábban még szórólapokat osztogattak, vagy a Momentum egyik vezetőjével vitatkoztak hangosan az olimpia miatt. Fél órával később már együtt nevettek Szanyi roadshow-ján, amit az MSZP-s politikus a kormánylapoknál tolt, vagy épp abban értettek egyet hangosan a mellettük ülővel, hogy egy magas pozíciót betöltő politikai vezetőnek komoly pszichológiai felmérésen kellene átesnie. Nem valószínű, hogy itt most együtt alapítják meg a győri Momentum-alapszervezetet, de szinte egész biztos, hogy nem számítottak ilyen beszélgetésre.

De volt szó a külföldi és magyar egészségügyi rendszer összehasonlításáról, vagy hogy a hittan és erkölcstan kell-e kötelezően, vagy helyette más dogokat kellene oktatni. És nagy volt a szórás: egyetemistáktól, a hatvan-hetvenes korosztályig voltak érdeklődők. És az emberek meghallgatták egymást. Elképesztő volt.

Az elején megfordult a fejemben az egyik hangos asztalnál, hogy talán az történhetett, hogy a molinókifeszítést vagy bekiabálást már kontraproduktívnak ítélték, és most az a feladat, hogy le kell ülni az asztalokhoz és bomlasztani kell hangosan. Sajnos néha olyan érvekkel, hogy Mészáros Lőrinc egyszerűen csak nagyon ügyes és ennek köszönheti mesés vagyonát.

De amikor ilyen rossz érveket hallottam, jutott eszembe, hogy ha a bomlasztás lenne a stratégia, ahhoz érdemes az élesebb késeket odaküldeni a fiókból, különben akik csendes érdeklődők csak a rendezvény, azokat a fideszes trollok nem fogják megfogni maguknak. De továbbmegyek: ezen az estén ma tíz, Fidesz által felhergelt olimpiapárti úgy ment haza, hogy ezek bizony nem a sátánok. És ha valami, ez biztosan nem jött jól a "vidék pártjának".

Aztán végül arra jutottam, hogy nem volt felépített stratégia. Ezek az emberek egyszerűen csak ottmaradtak, mert ritkán tapasztalt, másikat meghallgató, konstruktív beszélgetés folyt. És mindenről, minden olyan témáról, ami az ember minden napjait érinti. Az övékét is. És ez kielégítőbbnek tűnt, mint egyszerűen csak bekiabálni, hogy szemét álomgyilkosok.

(Borítókép: Huszti István/Index)