Nem járt terhesgondozásra a sziámi ikrek anyukája

A Bors a hétfőn két órával a születésük után meghalt sziámi ikrek nagymamájával beszélgetett a szülőfalujában, aki elismerte, hogy a 22 éves lánya nem járt terhesgondozásra. Szerinte nem felelőtlenségből, szeretett volna menni, de nem volt tb-je.

Az ikrek anyukája és a párja két és fél éve vannak együtt, egy kis házban élnek, amit a fiú szülei hagytak rájuk - mesélte el a nagymama. A lány leérettségizett, dolgozott, de kirúgták, azóta nem talált állást, a nagyszüleit gondozta, bevásárolt nekik, segített a ház körül. A munka híján a kismamának nem volt társadalombiztosítása.

A nagymama azt állítja, háromszor is volt orvosnál, de mindig elküldték. A 26. héten ő is vele ment, és kiharcolta, hogy megvizsgálja egy orvos. Az ultrahangon egyből látta, hogy nagy baj van. Ekkor őrült kapkodás vette kezdetét, egymásnak adták a kilincset az orvosok. Hamar elmondták, hogy mi a baj, arra is felkészítették a családot, a kislányok életképtelenül fognak világra jönni. Úgy fogalmaztak: állapotuk az élettel összeegyeztethetetlen. Számtalan vizsgálat után végül Budapestre szállították, hogy a legsúlyosabb eseteket is ellátó intézményben ápolhassák.

El kellett volna látni

A Bors megkérdezett egy egészségügyi szakjogászt, aki szerint a kismamát ebben az esetben akkor is el kellett volna látnia az orvosoknak, ha nincs tb-je, csak fel kellett volna hívni a figyelmét, hogy rendezze a jogviszonyát. Azt is írják, hogy a végkifejleten az sem változtatott volna, ha a legelején látják az orvosok, mert a sziámi ikreket akkor sem lehetett volna megmenteni.

Laura és Patrícia egy törzzsel, egy gerinccel, két lábbal, karral és fejjel, két szívvel egy szívburokban és egy élethez elegendő, azaz öt tüdőlebennyel jött világra.