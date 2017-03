Lázár János összenyelvbotlott 700 ezer migránst

„A miniszter elmondta: a válsághelyzet szeptember 7-ig tartó fenntartásáról döntöttek, amire azért van szükség, mert mintegy 800 ezer ember szorult be a balkáni térségbe, akik nem tudnak visszatérni Törökországba” – áll a Kormány.hu oldalon a csütörtöki kormányinfó összefoglalójában. A miniszter ezt a számot hozta fel érvként, hogy miért kell még 38 milliárdot költeni a határvédelemre, és miért kell fenntartani a válsághelyzetet.

A balkáni útvonalon rekedt 800 ezer menekült/migráns elég erősen hangzik, a Magyar Nemzet mai számában fel is tette a kérdést, hogy Lázár a valósnál nyolcszor több illegális migránst lát-e. A kérdés azért tűnt relevánsnak, mert:

a csütörtöki kormányinfót megelőző napon Papp Károly országos rendőrfőkapitány a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén százezer, balkáni útvonalon rekedt migránsról beszélt. Az uniós határvédelmi szervezet adatai szerint Görögországban 60 ezer, Szerbiában 10-12 ezer migráns van, plusz Bulgáriában és más országokban 10 ezernél kevesebb. Ez durván százezer embert jelent;

Bakondi György február végén a Magyar Hírlapnak adott interjújában azt mondta, a Balkánon becslések szerint mintegy nyolcvanezer menekült rekedt.

Emailben kerestük meg Lázár Jánost, hogy megkérdezzük: honnan vette a miniszter a 800 ezres számot? Milyen kimutatás, statisztika, adat, beszámoló alapján mondta azt, hogy a balkáni útvonalon 800 ezer migráns rekedt?

A Miniszterelnökségtől telefonon válaszoltak. Azt mondták:

Csak nyelvbotlás volt.

Természetesen a miniszter úr is 80-100 ezres számról tud, de valószínűleg a leiratból rosszul olvasta fel. Nyelvbotlás volt ugyan, viszont a teljes országos sajtó ezt a számot közvetítette az olvasók, tévénézők felé – a Kormány.hu-n is ez a szám maradt továbbra is.