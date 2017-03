Késelésig fajult egy vita éjjel a Rákóczi úton

Szombaton, nem sokkal éjfél után riasztották a VII. kerületi rendőröket a Rákóczi út egyik sörözőjéhez, ahol úgy összeszólalkozott három vendég, hogy végül verekedés és késelés lett a dologból. Az eset a kocsma előtt történt, ahogy B. Béla egy veszekedés után kést rántott és azzal megsebesítette M. Jánost, miközben egy harmadik férfi, H. Zsolt ököllel szállt be a vitarendezésbe. A három férfit a közelben elő is állították, B. Bélánál pedig a kést is megtalálták. Ellene és H. Zsolt ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást, szabadlábon védekezhetnek. M. Jánost pedig kórházba szállították.