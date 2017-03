A kormány kedvenc ügynöksége szervezi a vizes vb rendezvényeit

Újabb komolyabb közbeszerzést zsebelt be a Young & Partners Kft. Ez az a cég, aminek tulajdonosa Kuna Tibor és ami az elmúlt években kiemelkedően jól teljesített a közbeszerzési eljárásokon. Az eredmény az európai közbeszerzésekre szakosodott TED (Tenders Electronic Daily) online változatán jelent meg.

Most az idei nyári vizes világbajnoksághoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat nyerték meg, aminek része a vébét megelőző, felvezető rendezvények lebonyolítása, valamint az azt követő Masters világbajnokság ideje alatti rendezvények, valamint a Market Street-ek üzemeltetése, biztosítása, programszervezése és szponzorációs feladatok ellátásával bízták meg.

A szerződés áfa nélkül 2 milliárd forintról szól.

Kuna Tibort, aki Szijjártó Péter miniszter közeli ismerősének számít, az Indexen egy 2015-ös hosszabb cikkben mutattuk be, és itt írtuk le, hogy a mostani pályázaton is győztesYoung and Partners 2013-ra gyakorlatilag elfoglalta a hazai állami kommunikációs piacot. Azóta némileg változott a helyzet, de Kuna érdekeltségei továbbra is jól pörögnek. Főleg a később alakított Trinity Communications KFt., amineksorozatos sikereiről több cikkünkbenis beszámoltunk.