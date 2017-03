A parlament ötöde Majtényit akarja államfőnek

43 képviselő támogatja Majtényi László köztársasági elnökké jelölését - jelentették be a Párbeszéd Magyarországért és a volt ombudsman közös hétfői sajtótájékoztatóján. Ez a minimálisan szükségesnél is több, írja az MTI. Majtényit a jobbikosokon kívül az összes ellenzéki képviselő támogatja.

Szabó Tímea azt mondta, pártja a legmesszebb menőkig támogatja Majtényi Lászlót, mert

a jelölt már korábban is bizonyította, hogy maximálisan kiáll a korrupció felszámolása, a demokrácia és a jogállamiság mellett.

Szabó Tímea szerint Majtényi programjában szerepel a szegénység és az egyenlőtlenségek felszámolása, a jólét megteremtése.

Majtényi László megköszönte a támogatást, és nagy örömnek nevezte, hogy elnöki programja olyan pártokat hozott össze, amelyek máskor sok témában vitában állnak egymással.

Programjából részleteket ismertetve azt mondta, a 21. században az emberi civilizáció eljutott egy olyan fokra, amikor ideje leszámolni "bizonyos önzésekkel, kicsinyességekkel". Le kell számolni azokkal az önzéssekkel, amelyeket a hatalmon lévők táplálnak a hatalom nélküliekkel, a gazdagok a vagyontalanokkal, az egészségesek a betegekkel, a ma élők az eljövendő nemzedékekkel, valamint a férfiak a nőkkel szemben - fogalmazott.

Az ellenzéki jelölt kötelező lesorosozását ezúttal Hollik István kereszténydemokrata képviselő vállalta be, aki egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Soros György amerikai üzletember "145 millió forinttal támogatta Majtényi László tevékenységét az Eötvös Károly Intézeten keresztül". Hollik ezután arra várt választ, hogy „a támogatásért cserébe "Majtényi Lászlónak mit kell tennie Soros Györgynek", képviseli-e Soros György érdekeit vagy politikai nézeteit. Azt is kérdezte, hogy Soros György ma is "fizeti-e" őt, idén mennyit kap tőle és mire költi?”

Majtényi erre is reagált, előbb pontosította az összeget: az Eötvös Károly Intézet hat év alatt nem 145 millió forintot, hanem 57 és félmillió forintot kapott Soros Györgyhöz köthető forrásból, de az elnökválasztási kampányának költségei eddig "nulla forintot tettek ki, és ez ennyi is marad.

Saját bevételi forrásairól szólva azt írta, hat évig ombudsman volt, húsz hónapig pedig az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke, amely tisztségről úgy mondott le, hogy nem csupán a "miniszteri fizetést", de a "tetemes végkielégítést" sem vette fel. Egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, több évig dolgozott ügyvédként, ám ezt a tevékenységet jelenleg szünetelteti. Mostani bevételei alapvetően egyetemi oktatói tevékenységéből származnak, minden egyéb forrása legfeljebb kiegészítés - közölte Majtényi László.

Hogy Hollik István kérdéseit fel merte-e tenni a volt Soros-támogatottak közül Kovács Zoltán kormányszóvivőnek, vagy Orbán Viktor miniszterelnöknek is, arra nem találtunk egyértelmű bizonyítékot.