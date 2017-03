S. Ábel szerint ő csak azért került bajba, mert jól ír

Készül jogi tanulmányai befejezésére, önéletrajzi könyvét tervezgeti, olvas, és naphosszat dédelgeti macskáját S. Ábel, jelenleg házi őrizetben van, lábán nyomkövetővel - írja a Blikk. A lap emlékeztet arra, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúriának azt a 2015-ös ítéletét, amelyben két és fél év letöltendő börtönre ítélték S. Ábelt. Az akkori ítélet szerint a joghallgató 2010-ben, más iskolai lövöldözések hatására eltervezte, hogy megöl 22 embert az ELTE jogi karán, majd magával is végez.

"Egyszerűen nevetséges, hogy azért börtönbe küldenek valakit a mai világban, mert ír néhány verset. Az írói szabadság hol van? Addig nem nyugszom, amíg meg nem tudja a világ, hogy soha senkit nem akartam bántani! Egyszerűen talán picit jobb az írói vénám, és nagyobb a fantá­ziám az átlagosnál" - mondta a lapnak az író.

A terveiről is beszélt. Be akarja fejezni az egyetemet, és ha kell, Strasbourgba is elmegy az igazárt. "Az írással is kacérkodom, de egyelőre várok, addig nem tudok új életet kezdeni, amíg nem tisztázódom minden vád alól" - mondta.

Beszélt a McDonald's-os lövöldözéséről is, de csak annyit, hogy nem akar róla beszélni. "A gyorsétteremben történtekről egyelőre nem akarok nyilatkozni, várom, hogy mit mond ki a másodfokú ítélet. Álláspontom szerint azonban szinte semmi sem úgy történt, ahogy azt a rendőrség és az ügyészség beállítja."

Az első fokon eljáró bíróság lőfegyverrel visszaélésben és fegyveresen elkövetett garázdaságban mondta ki bűnösnek S. Ábelt, miután 2013-ban a Móricz Zsigmond körtéren többször belelőtt egy gyorsétterem mennyezetébe. A bíróság öt év börtönnel sújtotta, ő fellebbezett.