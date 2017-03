Trump újra bepróbálkozik a beutazási tilalommal

Donald Trump aláírta azt az elnöki rendeletet, amely 90 napra megtiltja, hogy hat muszlim ország állampolgárai Amerikába utazzanak, írja a BBC. Az előző ilyen tervezetet a Legfelső Bíróság elkaszálta. A jelenlegi változatban már nincs benne Irak.

Trump Irán, Líbia, Szíria, Szomália, Szudán és Jemen állampolgárait tiltaná ki az országból.

A rendelet 120 napra felfüggeszti minden menekült beutazását is.

Az új rendelet jelentős engedményeket tett az előző, megbukott próbálkozás után. Nem vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek vízummal, vagy zöldkártyával.

A rendelkezés ráadásul nem azonnal, hanem március 16 -án lép érvénybe. Így remélik, hogy elkerülik azokat a kaotikus jeleneteket, amiket a legutóbbi, előzetes bejelentés nélkül elfogadott rendelkezés okozott.

Sokat elmond a rendeletről, hogy Trump ezt már nem a sajtó színe előtt írta alá, hanem zárt ajtók mögött, írta a Politico. A Fehér Ház később egy fotót tett közzé az aláírásról.

A BBC elemzője szerint a mostani beutazási tilalmat is megtámadhatják, hiszen az előző esetben alkalmazott bírósági érvelés továbbra is igaz: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a kijelölt országok lakói valaha is terrortámadást követtek volna el az Egyesült Államokban.

Szaud-Arábia ugyanakkor nincs a listán. Ebben az országban Trumpnak ugyanakkor jelentős üzleti érdekeltségei vannak, írták korábban a tilalom kritikusai.