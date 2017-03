Kilencosztályos iskola lesz és radikálisan új alaptanterv

A tervek szerint 2019-től kilenc osztályos általános iskolát vezetnének be Magyarországon, az eddigi Nemzeti Alaptantervet pedig radikálisan újragondolják, jelentette be a köznevelési kerekasztal ülése után Palkovics László oktatási államtitkár. Palkovics szerint ezekről a tervekről a múlt héten már a kormányt is tájékoztatták, amely rábólintott az elképzelésekre , de még sok részletet kell tisztázni.