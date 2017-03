Andy Vajna kívánsága miatt módosítanának a gyermekvédelmen

Egy márciusban esedékes filmforgatás miatt kérte Andy Vajna és Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezetője még február 8-án, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma módosítson egyes gyermekvédelmi jogszabályokon - tudta meg az Index.

Vajnáék a kiskorúak szereplésének gyámhatósági engedélyeztetése, az engedélyeztetési folyamat könnyítése érdekében kérték a jogszabályok módosítását. Azt is szeretnék, ha a kiskorúak éjszakai munkavégzését engedélyeznék filmforgatáskor. Úgy tudjuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasításba adta, hogy a munkatársak találjanak erre valamilyen megoldást. A minisztériumban el is készült a kiskorúak foglalkoztatásának gyámhatósági engedélyezésével kapcsolatos jogszabály-módosítási javaslat. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Közjogi Főosztálya pedig el is fogadta azt.

Az egyik módosítás maga a gyámhivatali eljárásokról szóló kormányrendelet, ami 1997 óta szabályozza a folyamatokat, és nagyon sokszor lett módosítva. Gyermekvédelmi szakemberek szerint pontosan az ezzel a gond, hogy folyton változnak a szabályok, és így többek között nehezen nyomon követhetők a kompetenciák, feladatok.

A legfontosabb módosítás kihat arra is, hogy ha a gyerek szülei nem tudnak megegyezni abban, hogy a gyerek szerepeljen-e a filmben vagy sem, akkor a gyámhivatal pótolja a hiányzó szülői hozzájárulást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyerek szerepelhet a filmben, ha az egyik szülő úgy dönt és ezt a gyámhivatal támogatja.

Vajnáék kérték az éjszakai munkavégzés engedélyezését is, de erre még nem talált megoldást a tárca, mivel a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályozás már a Nemzetgazdasági Minisztérium asztala, ezért tárcaközi egyeztetéseket igényelne. A jelenlegi szabályok szerint fiatal munkavállalót (aki még nincs 18 éves) este 10 és reggel 6 óra között nem lehet igénybe venni.

Az ügyben egy hete megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, de érdemben nem kaptunk tőlük választ. Értesülésünket ugyanakkor nem cáfolták.