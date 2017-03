Az LMP helyi népszavazást is akar Paks 2-ről

Az LMP tovább üti a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos népszavazási kezdeményezését: a múlt héten leadott öt kérdés után ma várhatóan újabb öt kérdést nyújtanak be hitelesítésre a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint az eddigi országos népszavazás mellett a párt helyi népszavazást is kezdeményez, amiről a baranyai szervezetük már el is indította a helyi konzultációt.

Ungár Péter elnökségi tag szerint nem igaz, hogy ne lehetne népszavazást tartani Paks 2 ügyében, amiért az nemzetközi szerződést érint. Szerinte ha az NVB-t a kvótanépszavazás kiírásakor nem zavarta a menekültkérdések elbírálását szabályozó Dublin II rendelet, itt se kéne, hogy problémát lássanak, ha egyenlő mércével mérnek. Szél Bernadett társelnök korábban azt mondta, előregisztráción várják azok jelentkezését, akik segítenének az aláírásgyűjtésben, hogy ha átmegy valamelyik kérdésük, rögtön neki is foghassanak a gyűjtésnek.

Gyűlnek a kérdések

Az LMP épp egy hete már leadott öt kérdést, ezekről április 1-ig kell döntenie a NVB-nek. Szél Bernadett múlt héten az NVI budapesti épülete előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a céljuk az, hogy a nép dönthessen a kérdésben, és ennek érdekében elmennek a falig, de ha kell, annál tovább is. Szerinte meg kell változtatni az alaptörvényt, ha az nem engedi, hogy népszavazást írjanak ki ebben a kérdésben, emlékeztetve, az ország NATO- és EU-tagságáról döntő népszavazás előtt is változtattak a jogszabályokon.

A kérdéseket először formai szempontból a Nemzeti Választási Iroda vizsgálja, és ha rendben találja, jöhet a tartalmi döntés az NVB-től. A korábbi szabályokat, miszerint egy témában csak egy kérdést lehet benyújtani, a tavalyi kopasz-botrány után eltörölték, így ha egyiket elutasítja az NVB, jöhet a következő rögtön, azt is megvizsgálja a bizottság.

Az LMP után egy nappal a Párbeszéd is benyújtotta a maga népszavazási kérdését, de egyúttal azt is közölték, hogy ha az LMP kérdése megy át előbb, akkor azt fogják támogatni ők is.