Majtényiék 64 milliót kaptak az Open Society Institute-tól

Az Eötvös Károly Intézet (Ekint) közleménye szerint kevesebb támogatást kaptak az Open Society Institute-tól, mint amit az Origo összesített. Az intézetet Majtényi László vezeti, akit az ellenzék államfőjelöltként támogat Áder Jánossal szemben. Az Origo tévesen azt állította, hogy 2009 és 2015 között valamivel több mint 137 millió forintot kapott Majtényi intézete a Soros György által alapított OSI-tól, sőt később az összeget 145 millióra tornázta fel.

Az Eötvös Károly Intézet pénteken azt közölte: az Open Society Institute 2009 és 2015 között mintegy 109 millió forintot folyósított. A kapott támogatásból azonban inkubátor program keretében a Mérték Médiaelemző Műhely 45 milliót használt fel: 2011-ben és 2012-ben is nagyjából 22,5-22,5 milliót. Ha ezt kivonjuk a 109 millióból, az Eötvös Károly Intézetnek 64 millió forint jutott. Majtényi László korábban egy ennél rövidebb időszakról beszélve említett 57,5 milliós támogatást.

A közlemény szerint az Origónál lelkesen összeadták a számokat, bizonyos összegeket hibásan többször is beszámítottak a végeredménybe. "Úgy tűnik, bizonyos körökben mostanában egyre kevésbé divat a források ellenőrzése" - olvasható az Ekint válaszában .

Az intézet a közhasznúsági jelentéseiben minden évben közzéteszi, milyen támogatásokkal járul hozzá munkájukhoz egy-egy alapítvány vagy szervezet Hangsúlyozták, hogy az Ekint nemhogy nem titkolta, de mindig is büszkén vállalta, hogy 2003-ban a Soros Alapítvány hozta létre, és támogatói között szerepel a többi között az Open Society Institute. "Nem túl meglepő fordulat az sem", hogy egy a liberális jogállami értékek érvényesüléséért dolgozó intézetet egy liberális értékeket képviselő alapítvány támogat, és "abban is nehéz lenne kivetnivalót találni, ha ezt a jelenleginél nagyobb összeggel tenné" - írják. A támogatás ugyanis "semmilyen módon nem jogosít fel arra, hogy a támogató beleszóljon a támogatott szervezet működésébe és munkájába, még ha ez kormányzati körökben szokássá is vált".

Ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője csütörtökön sajtótájékoztatón az euobserver.com portálra hivatkozva azt állította, hogy Európában az egyik legátláthatatlanabb szervezet az Ekint. Az Eötvös Károly Intézet közleménye szerint ez a megjegyzés a Transparify 2015-ben publikált jelentésére utalt, amelyről kiderült, hogy Google Translate segítségével mérte fel az intézet honlapját, és nem vette figyelembe a közhasznúsági jelentéseket. A hibát azonban már korrigálta a Transparify, amely a legmagasabb, ötcsillagos szintre minősítette az Ekint átláthatóságát.