16 év fegyházat kapott a sportboltot kirabló fegyveres

Fegyházbüntetésre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a 42 éves férfit, aki tavaly márciusban kirabolt egy sportboltot az V. kerületi Károlyi utcában. A férfi 2016 március 11-én délután ment be a boltba, ahol pár perc nézelődés után előrántott egy valódi fegyvernek látszó riasztópisztolyt, majd azzal hadonászva követelte az összes pénzt a kasszából. Hogy nyomatékosítsa a mondandóját, egyszer a levegőbe is lőtt a fegyverrel, majd miután megkapta a kasszában lévő pár tízezer forintot, még az eladó mobilját is elvitte.

Nem ez lehetett a férfi egyetlen rablása, az V. kerületi ügyészség még egy dohánybolt és egy 96 éves nyugdíjas kirablásával és több betöréses lopással is megvádolta. Mivel a férfi erőszakos és többszörös visszaeső, előzetesen nem bocsátható majd szabad lábra. Az ítélet még nem jogerős.