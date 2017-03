Ha négyes a szerencseszáma, akkor nyerhetett 1,9 milliárdot

Tudta, hogy a lehető legtudománytalanabb elméletek szerint a "4-es számú ember" határozott ám lázadó, könnyen szerez barátokat, reális, jellemző rá az anyagiasság, a stabilitás, a koncentráció, a konzervativizmus, a becsületesség, a pontosság és a kritikai érzék. Ja, és a legszerencsésebb napjai a szombat, a vasárnap és a hétfő.

Ezt most csak azért mondom, mert láttam a lottószámokat. Tessék, nézze meg ön is. Az ötös lottó nyerőszámai most ezek:

1

4

40

49

67

Joker: 348729

Ha tehát ön 4-es ember vagy nagyon szereti a négyest, és ezt a vonzódását a lottószelvényen is kifejezi, akkor ma jó napja lehet. Ebből következően még egy fontos információ:

Elvitték az ötöst. Valaki nettó 1 902 805 560 forintot nyert.

A négyesekre 2 249 765 forintot fizetnek (ez se rossz pénz ám), a hármasokra 19 880-at, a 2 találatos szelvényekre 1490-et.

Utoljára tavaly november 26-án volt ötös, akkor potom 892 375 285 forinttal kellett beérnie a szerencsésnek (ez se rossz pénz).

A mostanihoz hasonló, 1,9 milliárdos nyeremény utoljára 2011-ben volt két alkalommal. Azóta voltak ennél nagyobb nyeremények is: