Mészáros Lőrinc tényleg nagyon szeretheti a focit

A szlovákiai magyar média számolt be arról, hogy Mészáros Lőrincet a Dunaszerdahely AC meccsén fotózták le a klubtulajdonos, Világi Oszkár mellett. A Paraméter és az Új Szó is cikket - és fotókat - szentelt a dolognak.

Mészáros Lőrinc a kuratóriumi elnöke a Puskás Akadémiának, és ő a tulajdonosa az eszéki csapatnak, az NK Osijeknek is. A Dunaszerdahelyhez neki formálisan nincs köze, de a magyar kormány kedveli a klubot: adott már 300 milliót az akadémiájának, a stadionavatón ott volt Orbán Viktor és Hernádi Zsolt MOL-vezér is. Akkor Orbán ült Világi mellett. Világi egyébként a MOL igazgatótanácsának is tagja, és ő a MOL tulajdonában lévő Slovnaft elnök-vezérigazgatója is.