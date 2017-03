Egy sikeres ember nevet valamin a miniszterelnök társaságában. Farkas Flórián miniszterelnöki biztosként felügyelte a romák munkához juttatására szolgáló Híd a munka világába programot. Az Országos Roma Önkormányzat és az 1,6 milliárd forintos uniós programot vezető néhány projektmenedzser úgy költötte/tüntetette el a pénzt, hogy gyakorlatilag egyetlen hátrányos helyzetű romát sem juttatott munkához, legfeljebb a kamu megyei irodákat kamuvezető roma önkormányzati képviselőket.

Az ügyben az EU csalás elleni hivatala és a NAV is vizsgálódik az Országos Roma Önkormányzatnál. A programról az Emmi is elismerte, hogy a céljaiból jórészt semmi nem valósult meg, ezért a támogatás visszafizetésére kötelezte az ORÖ-t. Lázár János korábban azt mondta Farkas Flóriánról: a kormány továbbra is számít a szakmai munkájára, az pedig az ő felelőssége, hogy a különböző vizsgálatokon helyt álljon. Nincs szó arról, hogy a kabinet elengedné a kezét, "azt reméljük, hogy ő nem esik el" - mondta Lázár.