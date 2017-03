Ahogy várható volt, az első fordulóban nem volt meg az államfő megválasztásához szükséges kétharmados többség. A képviselők most ismét szavazólapokat vesznek fel és újra szavaznak a Parlament folyosóján felállított szavazófülkékben. A második fordulóban is 40 percig tart a szavazás és 40 percig a szavazatok megszámlálása. Most már csak egyszerű többség kell, így várhatóan megszavazzák Áder János. A DK képviselői bejelentették: a második fordulóban már nem szavaznak. Az eredmény 13 óra után várható.