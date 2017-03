Két körre kényszerült Áder

Nem szerezte meg az első körös győzelemhez szükséges kétharmados győzelmet Áder János a köztársaságielnök-választáson. A 199 fős parlamentben ehhez 133 szavazat kellett volna, ám a Fidesz – és a formálisan külön álló KDNP – frakciója csak 131 fős. Csak ellenzéki átszavazással lehetett volna meg a kétharmad, de ezt nem csak a Majtényi Lászlót ellenjelöltként állító baloldali ellenzékből nem tette meg senki, hanem a Jobbik 24 fős frakciójából sem.

Ez nem csak azért volt várható, mert a szavazás előtti, napirend előtti felszólalásban is látványosan nekiment a Jobbiknak is a zsúrpubizó-cicafiúzó-simicskázó fideszes frakcióelnök, Kósa Lajos, de azért is, mert a párt – amely sem Majtényi, sem Áder mellett nem foglalt állást – egységesen távol maradt a voksolástól. Így csak 175 érvényes szavazatot adtak le a képviselők.

Áder Jánosnak így fél kettőig kell még várnia, hogy nekikezdhessen újabb ötéves államfői ciklusának. Akkor lesz meg a második forduló, ahol már egyszerű többség is elég lesz a győzelemhez, ami nyilvánvalóan a Fidesz politikusáé lesz.

A képviselők most ismét szavazólapokat vesznek fel és újra szavaznak a Parlament folyosóján felállított szavazófülkékben. A második fordulóban is 40 percig tart a szavazás és 40 percig a szavazatok megszámlálása.

A DK képviselői bejelentették: a második fordulóban már nem szavaznak. Az eredmény 13 óra után várható.

A jelöltek újabb beszédeket már nem tartanak. Majtényi és Áder első forduló előtt elmondott, 15-15 perces beszédjéről itt olvashat.