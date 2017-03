Vona: Orbán is kapcsolatban volt a szolgálatokkal

Hétfőn már válaszolnia kellett Orbán Viktornak Vona Gábor azonnali kérdésére. A kormányfőt a Jobbik elnöke figyelmeztette: kellemetlen lesz a kérdése, és ezt ő mostanában rosszul kezeli.

Vona az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát kérte számon Orbánon, elvégre volt három ciklusa rá, ahogy a szocialistáknak is, aztán rátért arra a kellemetlen részre:

Ön is kapcsolatban állt a szolgálatokkal és tisztában vagyok azzal is, hogy az ön családjában is volt olyan, aki 1956-ban ügynökként dolgozott az ÁVH-nak.

Egy ilyen információ nyilvánosságra hozatala traumát okozna az országnak, de arra kérem miniszterelnök urat, mutassa meg rendszerváltó énjét. Mi elől fut? Van további titkolnivalója is? – kérdezte Vona, aki szerint úgyis elkerülhetetlen, hogy mindez igazoltan nyilvánosságra kerüljön.

Orbán válaszolt már ingerültebben is, most csak azzal kezdte, hogy kénytelen lehazugozni Vonát, ahogyan másokat is, akik hasonlót mondtak. „Minden adat hozzáférhető az interneten, forgassa egészséggel” – mondta Orbán, aki szerint a mágnesszalagok is hozzáférhetők a levéltárban, „forduljon oda bizalommal”.

Semjénnel nincs is baja Orbánnak

„Higgye el, az egész világot azért nem Soros György és Simicska Lajos irányítja. Úgy látom, az S betűs szavakkal önnek problémái vannak, ez önnek becsípődése. Veszélyes betű, tekereg, kanyarog, ki tudja, hol végződik” – bonyolódott a kalligráfiába a Jobbik elnöke.

„Ki meri mondani: soha nem voltam ügynök, sosem adtam sem szóban, sem írásban jelentést senkiről? Kimeri mondani?” – kérdezte végül.

Orbán válaszában ezt egyes szám első személyben nem tette meg: „Természetesen a másik oldalon álltam, mind akik itt ülünk, a másik oldalon álltunk, bennünket üldöztek, mi lakásainkba telepítettek lehallgató készülékeket, nem működtünk együtt semmiféle szolgálattal.”

Az S betűs szavakkal sincs becsípődése. „Például Semjén Zsolttal semmi bajom” – mondta, majd folytatta a Jobbik lesimicskázását. „Önök benne ülnek egy nagyvállalkozó zsebében, nemzeti radikális pártból egy csicskapártot csináltak, de ez az önök problémája, ezt önöknek kell megoldani. ”