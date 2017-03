Trump egy „idióta”

Haladékot kért az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma, hogy bizonyíthassa Donald Trump vádjait, amelyek szerint Barack Obama lehallgatta őt.

A republikánus elnök szombaton twitterezte ki, hogy demokrata elődje lehallgatta őt a kampány idején a Trump Towerben. Trump azonnali vizsgálatot követelt, ami jelezte, mennyire komolyan gondolja az ügyet.

A képviselőház hírszerzési bizottsága – miközben válaszul egy hét haladékot adott – közleményben szögezte le, hogy amennyiben március 20-ig nem kapja meg a kért bizonyítékokat, kötelező érvényű eljárást indíthat a minisztérium ellen – írta az MTI.

Most viszont úgy tűnik, Trump mégsem gondolta annyira komolyan az ügyet, legalábbis a Fehér Ház szóvivőjének elképesztő magyarázatát nehéz másképp értelmezni: Trump elnök a „lehallgatást” idézőjelben értette, s mikroblog-bejegyzésében is úgy fogalmazott, hogy „idézőjeles lehallgatás”. A szóvivő a The New York Times című lapban és a BBC brit hírtelevízióban – valamint más, meg nem nevezett sajtóforrásokban – megjelent riportokra hivatkozott, miszerint „más jellegű lehallgatás” történt.

Spicer azonban nem fejtette ki, hogy ez mi lett volna. Azzal próbált érvelni, hogy az elnök nem szükségszerűen lehallgatást értett azon, amikor azt írta, hogy „lehallgatás”, és ezt szerinte az újságíróknak is tudniuk kell, hiszen Trump a „lehallgatás” kifejezést nem véletlenül tette idézőjelbe.

Az alternatív tények univerzumát gazdagította a magyarázkodáskor Trump tanácsadója is. Kellyanne Conway szerint a lehallgatás történhetett a tévékészülékek és a kamerává alakítható mikrohullámú sütők révén is. Igaz, ez a magyarázat csak technikailag adna új értelmet a lehallgatási vádnak, amely ettől még éppúgy bizonyítandó volna.