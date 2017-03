Kovács Zoltán megpróbált visszavágni a New York Timesnak

Nemrég a New York Times szerkesztői cikkben tette fel azt a kérdést, hogy az Európai Unió meddig tűri még, hogy Magyarország a sárba tiporja az alapelveit. Egészen idáig kellett várni a megsemmisítő válaszcsapásra, ugyanis Kovács Zoltán kormányszóvivő a blogján fakadt ki azon, hogy a New York Times egyszerűen nem ért semmit.

Kovács azzal próbálja meg elütni a New York Times cikkének élét, hogy a schengeni határok védelmének fontosságát emeli ki, illetve kicsit liberálisozik is, mert enélkül nyilván nem lehet komoly vitát kezdeni. Kovács azt is állítja, hogy a menekültek nem állnak meg Görögországnál, Törökországnál, Bulgáriánál vagy Szerbiánál, és nem kérnek menedékjogot, mert technikailag még nincsenek az EU területén. Mivel szerinte rengeteg menedékkérő meg sem várja a procedúra lezárását, hanem elindulnak és illegális határátkelőként eltűnnek az Unió területén, ez kellőképpen indokolja azt az új magyar törvényt, hogy megakadályozzák a menedékkérők szabad mozgását a határon, ami a New York Timesnál is kiverte a biztosítékot.

Kovács azt is írja, hogy bizonyítottan több olyan terrorista vett részt támadásokban az elmúlt években, akik kihasználták az EU-n belüli szabad mozgás adta lehetőséget, illetve azt is, hogy könnyen jutottak át a határon. Még hozzáteszi, hogy a terrorizmus mellett érdemes arról is beszélni, hogy mennyi bűncselekményt követnek el illegális bevándorlók.

Ennek ellenére sajnálatát fejezi ki, hogy egy kisebbség bűnei miatt a többségnek kell elviselni a következményeket, de a terrortámadások miatt Magyarország nem fog azért elnézést kérni, mert prioritást élvez a nemzetbiztonság.

Zárásként Kovács is megismétli az új kormányzati mantrát az emberjogi handabandáról, de arról egy sort sem ír, hogy miért verik tömegesen és bánnak embertelenül a magyar-szerb határon a menekültekkel, ami a New York Times-cikk egyik fontos pontja volt.